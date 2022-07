Che sorpresa per la protagonista di Don Matteo: è la sua prima volta

Grande sorpresa per uno dei volti noti della fiction Don Matteo, che si è reinventata in un ruolo decisamente nuovo ed inaspettato

Molti gli attori e le attrici che si sono affermate con la partecipazione a Don Matteo, una delle fiction più longeve targate Rai. Un cast sempre molto nutrito, che di recente ha persino cambiato il volto principale, dando spazio alla new entry Raoul Bova come nuovo protagonista.

Una attrice che ha avuto nel recente passato un ruolo rilevante in Don Matteo ha però fatto una scelta di carriera molto particolare. Un’interprete della televisione e del cinema italiano ha completamente cambiato ambito.

Si tratta di Giorgia Surina, attrice che nella stagione 9 di Don Matteo ha interpretato il PM Bianca Venezia, la quale ebbe un rapporto sentimentale burrascoso con il capitano Giulio Tommasi, interpretato da Simone Montedoro.

Dalla fiction alla scrittura: lo stravolgimento della carriera di Giorgia Surina

Per Giorgia Surina, accantonata la fiction ed il cinema, è arrivata una svolta nella carriera professionale. L’attrice infatti si sta reinventando nel ruolo di scrittrice. In arrivo infatti il suo primo romanzo, di cui si parla già molto bene.

L’ex star di Don Matteo ha redatto un romanzo dal titolo In due sarà più facile restare svegli. Un’opera dedicata al tema della maternità e di tutto ciò che concerne cambiare il proprio modo di vivere e le persone che sono al proprio fianco in momenti piuttosto delicati ed importanti.

Un romanzo molto femminile quello scritto da Giorgia Surina, che in particolare accende i riflettori sulla pratica della procreazione assistita, considerata ancora un tabù nel nostro paese. Le protagoniste del romanzo sono due donne, molto amiche intorno ai 40 anni, che capiscono di volere fortemente un figlio senza aspettare l’uomo giusto.

La Surina ha deciso dunque di entrare con forza nel mondo della letteratura e pubblicare una storia che prende spunto dalle emozioni di donne della sua generazione. In questi giorni l’attrice sta promuovendo l’opera in giro per l’Italia.

Non è la prima volta che Giorgia Surina si reinventa. Prima di Don Matteo e di altre fiction televisive, la autrice milanese aveva debuttato come VJ sul canale musicale MTV, per poi passare alla conduzione di diversi programmi.