Ritiro della patente e multa, che disastro: il cantante di Sanremo beccato in flagrante!

Terribile disavventura per il cantante di Sanremo che è stato colto in flagranza di reato: tutti sbalorditi dall’accaduto

Ritiro della patente e multa, questo il danno subito da uno dei protagonisti di Sanremo che è stato colto in flagranza di reato. Sull’accaduto non si è ancora esposto, ma a svelarlo è l’ANSA che ne racconta i dettagli.

È accaduto tutto martedì scorso, ma è soltanto ora che ANSA esce allo scoperto con i dettagli di quanto accaduto ad Ischia. Al centro della disavventura c’è il cantante di Sanremo e conduttore di Made in Sud Clementino che è stato colto in flagrante sull’isola partenopea. In particolare, il rapper avellinese è stato invitato ad un evento cinematografico cui ha preso parte e successivamente si è esibito in un locale del posto. Successivamente, il conduttore di Made in Sud è andato via in sella ad una monovolume da Noleggio Con Conducente per rientrare in albergo.

La ricostruzione fatta dall’ANSA esamina nei particolari ogni movimento fatto da Clementino quella notte, fino a quando la Polizia l’ha fermato per un controllo di routine. È proprio durante quest’ultimo che il rapper avellinese è stato sanzionato.

Clementino fermato a Ischia e sanzionato: la ricostruzione

Come riportato dall’ANSA, Clementino è stato beccato dalla Polizia alla guida di una vettura che sarebbe potuta essere guidata solo se in possesso del Cap, il Certificato di Abilitazione Professionale, oltre che la patente. Il rapper avellinese era sprovvisto della documentazione richiesta ed è questo che ha costretto la Polizia a multarlo e ritiragli la patente. Ciononostante, in un secondo momento, risolte le questioni burocratiche, Clementino si è diretto in albergo con l’ausilio di un taxi. Di certo una notizia spiacevole per lo stesso rapper che è impegnato nel Black Pulcinella Summer Tour.

Soltanto poche ore fa, il rapper è tornato a parlare su Instagram dell’accaduto: “Sono al commissariato di Ischia dove ho risolto la situazione. Non mi è stata ritirata la patente, ho appena pagato la multa perché non avevo la patente con me”. Così ha tolto ogni dubbio e svelato quanto è realmente accaduto.