Pinuccia e Alessandro via da Uomini e Donne? Spunta la decisione definitiva

Due dei grandi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne come Alessandro e Pinuccia potrebbero andare via dal dating show: la decisione.

Nel corso della prossima stagione il Trono Over di Uomini e Donne potrebbe perdere due dei suoi protagonisti. Stiamo parlando di Alessandro e Pinuccia, pronti a dire addio a Maria De Filippi: scopriamo cosa sta succedendo.

Due dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne sono stati senza ombra di dubbio Alessandro e Pinuccia. I due fin da subito si sono mostrati simpatici e con tanta voglia di trovare una persona con cui trascorrere le giornate, hanno conquistato l’affetto del pubblico. Dopo una prima frequentazione, i due avevano scelto di interrompere la loro conoscenza visto che la dama provava dei sentimenti, mentre il cavaliere voleva solamente una semplice amicizia.

Dopo aver provato a conoscere altre persone, però, i due hanno deciso di riavvicinarsi. Quindi la stagione si è conclusa con un viaggio di Pinuccia in Puglia dove vive Alessandro e la promessa di continuare a vedersi anche in estate. Così i due hanno approfittato della bella stagione anche per esaudire un sogno di Alessandro ovvero assistere ad un concerto di Vasco Rossi. Adesso quindi tutti i telespettatori della trasmissione si sono chiesti se i due lasceranno ufficialmente il programma, andiamo quindi a vedere le ultime a riguardo.

Uomini e Donne, addio a Pinuccia e Alessandro? Cosa succederà nella prossima stagione

Nel corso della nuova stagione di Uomini e Donne, con le registrazioni che dovrebbero partire il prossimo settembre, oltre ai nuovi tronisti dovrebbero esserci anche diversi volti nuovi tra le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Nonostante i rumors, dovrebbero tornare Gemma Galgani e Ida Platano. Ovviamente i fan adesso sono curiosi di sapere se torneranno anche i due protagonisti sopracitati.

A venirci incontro ancora una volta è la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover‘ gestita da Lorenzo Pugnaloni. Infatti secondo il portale specializzato dovrebbero tornare anche Alessandro e Pinuccia. Nonostante il grande feeling i due non sarebbero ancora una coppia e quindi non c’è motivo di abbandonare la trasmissione. Quindi per scoprire cosa è successo tra i due durante queste giornate estive, si dovrà aspettare la prima registrazione.