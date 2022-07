Paolo Bonolis, vacanze rovinate all’improvviso: arriva la conferma che nessuno voleva sentire. Il popolare conduttore pensa già la futuro

L’estate significa vacanze quasi per tutti, compresi quelli che per gran parte dell’anno sogno impegnati in tv. E nella famiglia di Paolo Bonolis è anche una questione di tradizioni è abitudini: ora Formentera, poi il mare della Sardegna e ancora quello dell’Argentario.

Un modo per rilassarsi ma anche per pensare ai suoi prossimi impegni su Canale 5. perché la presentazione dei palinsesti Mediaset ha confermato che anche per lui la prossima sarà una stagione molto impegnativa. Tornerà con una nuova stagione di Avanti un altro! ma anche con la nona edizione di Ciao Darwin, della quale non è stato svelato ancora il titolo completo.

Intanto però i suoi fan possono ammirarlo nel Preserale di Canale 5 con le repliche di Avanti un Altro! he però non stanno ottenendo grandi risultati. Lo confermano i dati degli ascolti tv di giovedì 14 luglio, appena arrivati. Il game show con Bonolis e Luca Laurenti in replica ha totalizzato 1.889.000 spettatori (16.4% di share), ma il segmento è stato vinto dal secondo tempo di Italia-Islanda per gli Europei di calcio femminile: 2.019.000 spettatori per il 17.8%.

Paolo Bonolis, vacanze rovinate all’improvviso: Stefano De Martino può sorridere

Nella serata di giovedì 14 luglio 2022 ancora una volta bene su Rai 2 Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu che è stato seguito da 1.389.000 spettatori pari all’11.8% di share. Invece su Rai1 – lo speciale TG1 – Crisi di Governo è stato visto da 1.226.000 spettatori pari all’8.9%. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte con Enrico Papi ha totalizzato 1.161.000 spettatori pari al 10.3% di share e su Rai 3 Scalfari – A Sentimental Journey è stato visto da 436.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%.

Nell’Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè mette insieme 2.435.000 spettatori con il 15.6% e su Canale 5 Paperissima Sprint una media di 2.264.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa in ricordo di Eugenio Scalfari ha totalizzato 817.000 spettatori (5.4%) e a seguire Un Posto al Sole è stato visto da 1.344.000 spettatori (8.5%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 897.000 spettatori (5.9%), nella prima parte e 819.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte.

Infine nel Daytime Mezzogiorno su Rai1 Camper arriva a 1.071.000 spettatori con il 13.2% e su Canale 5 la replica di Forum a 1.307.000 telespettatori con il 19.7%. Su Rete4 RIS – Delitti Imperfetti mette insieme 125.000 spettatori con il 2.7% e su La7 L’Aria che Tira Estate convince 258.000 spettatori con share del 5.1% nella prima parte, e 400.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte.