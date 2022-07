New entry nel cast di Un Posto al Sole: il suo ingresso stravolge tutto

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole entrerà un volto noto del cinema e della televisione italiana a stravolgere alcune trame

Trame sempre fitte, appassionanti ed intrecciate per Un Posto al Sole, la soap opera tutta italiana che sta tenendo da molti anni compagnia nel preserale agli spettatori italiani. Nelle prossime settimane si prospettano diverse novità.

Nonostante i mesi estivi abbiano visto fermarsi diversi show televisivi, Un Posto al Sole continua a sorprendere tutti anche sotto l’ombrellone. Un periodo assolutamente florido per quanto riguarda le novità ed i colpi di scena.

L’ultima indiscrezione legata ad Upas riguarda l’ingresso di un nuovo personaggio. Una nota attrice, attivissima sia in televisione che nel cinema, farà da new entry nelle prossime puntate, arricchendo sia il cast che gli intrecci di Un Posto al Sole.

Chiara Mastalli ad Un Posto al Sole: ancora mistero sul suo ruolo nella soap opera

L’attrice in questione sarà Chiara Mastalli. Un volto come detto piuttosto conosciuto. Interprete romana, classe 1984, che è divenuta piuttosto celebre facendo parte del cast di Notte prima degli esami, il film di Fausto Brizzi diventato un piccolo cult del cinema italiano.

La Mastalli entrerà a breve tra i personaggi di Un Posto al Sole. I ben informati parlano di un ruolo chiave in uno degli intrecci più appassionanti della soap. Ma ancora non sono stati resi noti né i dettagli sul personaggio, né tanto meno con chi avrà a che fare nella storia.

Alcune opzioni circolano sul web: Chiara Mastalli potrebbe essere il nuovo flirt di Michele Saviani, visto che da giorni si parla di una storia d’amore in arrivo per il giornalista dopo la fine della storia con Silvia Graziani.

Ma non è escluso che il suo volto possa entrare a contatto con la perfida Lara, compagna di Roberto Ferri, alla ricerca di un neonato da ‘comprare’ per continuare la sua farsa fingendo di aver così partorito. Possibile che la Mastalli rientri in questo intreccio complesso.

Oltre che nel cinema, Chiara Mastalli ha avuto diversi ruoli importanti in TV. Nel suo curriculum troviamo partecipazioni a fiction di successo come Distretto di Polizia, Il Maresciallo Rocca, I liceali e Don Matteo.