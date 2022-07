Matteo Ranieri e Valeria Cardone, accuse pesanti: era tutto già previsto?

Il Trono di Matteo Ranieri e Valeria Cardone è stato molto ambiguo, quanto sta accadendo dopo la rottura lo è ancora di più

Il tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice, con cui è uscito fuori dal dating show, non stano facendo troppo une bella figura. Dopo la rottura i rumor sono sempre più insistenti su un presunto accordo.

Quanto sta accadendo a seguito della rottura tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri è molto ambiguo e complesso. Dopo la rottura annunciata per via social dall’ex corteggiatrice ed il tronista, i due non hanno mai smesso con le ‘guerre’ social. In particolare, Matteo è stato al centro di due unfollows: uno quello della sorella di Valeria, l’altro da parte di Samuele Carniani, corteggiatore scelto da Roberta Ilaria.

Chi è maggiormente finito nell’occhio del ciclone è proprio il tronista che è stato accusato di adottare lo stesso modus operandi che, ai tempi, usò con Sophie Codegoni. Proprio per questo copione così simile si è guadagnato parecchie antipatie, specialmente dagli esperti di gossip del web che ricevono continue segnalazioni su di lui.

“La famiglia è d’accordo”, accuse pesanti per Matteo Ranieri: qual è la verità con Valeria?

Come spesso accade, nei DM di Instagram di Deianira Marzano arrivano ulteriori interessanti segnalazioni su Matteo Ranieri e Valeria Cardone. In particolare, un utente scrive: “Valeria è costretta a mettere mi piace alla famiglia di Matteo, Soraia invece, che in questi giorni è da Federica, ma non può essere ripresa da quest’ultima perché controproducente”, è pur vero che tra le due corteggiatrici nacque un gran bel feeling, tanto che la fidanzata di Luca Salatino lanciò pesanti accuse dopo la non-scelta.

In più, è emerso un altro dettaglio che Deianira Marzano è andata prontamente a verificare: “Niky è la sorella maggiore di Matteo, ha commentato sotto l’ultimo post di Valeria: o la sorella va contro suo fratello, oppure sono d’accordo da sempre ed in famiglia lo sanno tutti”. Non sono le prime accuse che colpiscono la coppia, tant’è vero che nelle varie dirette Instagram fatte da Matteo Ranieri, spesso lo accusano di essere “falso”.