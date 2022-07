GF Vip, ex concorrente ricoverata d’urgenza in ospedale: Signorini in ansia. Una brutta disavventura che sta tenendo tutti con il fiato sospeso

Gravi problemi di salute per Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. A causa di una gravidanza extrauterina si è scatenata un’emorragia interna che l’ha costretta al ricovero d’urgenza.

Veramente un brutto momento quello che ha attraversato Guenda Goria, con un ricovero d’urgenza in ospedale e un grosso spavento. La figlia della Ruta e del giornalista Rai Amedeo Goria, è stata colta da malore improvviso, causato da un’emorragia interna e da una gravidanza extrauterina. A spiegare il tutto è stata proprio lei attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha cercato di tranquillizzare amici e fan.

Una serata da incubo per la giovane donna, conclusa con la corsa verso la clinica Mangiagalli dopo aver chiamato il 118. Una volta giunta a destinazione, con il compagno Mirko Gancitano sempre al suo fianco, i dottori le hanno diagnosticato appunto una gravidanza extrauterina che aveva portato al formarsi di un’emorragia interna.

GF Vip, Guenda Goria ricoverata d’urgenza in ospedale: “Mi hanno diagnosticato una gravidanza extrauterina”

Negli ultimi giorni la Goria non aveva avuto nessun sintomo di gravidanza, nonostante da diverso tempo sta provando ad avere un bambino con il compagno. Poi improvvisamente un fortissimo mal di pancia, tanto da doversi accasciare a terra e la richiesta di soccorso immediato.

Attraverso alcune recenti storie su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello Vip (quinta edizione nel 2020), ha raccontato:

“Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”.

Poi ha aggiunto: “Ora questa emorragia è anche interna quindi ho anche sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare“.

Dopo essere apparse piuttosto tranquilla all’inizio, l’ansia ha preso il sopravvento: “Sono un po’ traumatizzata, vi dico la verità“, ha confessato Guenda. Delle sue condizioni si sono interessati anche molti ex coinquilini della Casa di Cinecittà, oltre al conduttore Alfonso Signorini, sempre molto attento alla realtà dei protagonisti del suo programma.