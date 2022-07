Colpo di scena GF Vip: uno dei concorrenti più discussi dice addio allo spettacolo – VIDEO

In molti ricorderanno un vero e proprio protagonista delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. Oggi l’uomo ha detto addio al mondo dello spettacolo.

Sono tantissimi i personaggi che hanno varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip. Tra questi uno è stato un protagonista assoluto di una delle ultime stagioni. Purtroppo ieri ha annunciato il suo addio al mondo dello spettacolo: di chi si tratta.

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip in molti ricorderanno uno dei protagonisti assoluto della trasmissione. Infatti stiamo parlando proprio di Nicola Pisu, ricordato per aver avuto un breve ma intenso flirt con Miriana Trevisan. Il ragazzo ha avuto un passato molto difficile con la droga, tanto che sua madre Patrizia Mirigliani è stata costretto a denunciarlo per salvargli praticamente la vita. Una volta finito il realitt, però, si sono perse nuovamente le sue tracce dal piccolo schermo.

In molti quindi si sono chiesti che fine ha fatto Nicola Pisù Il ragazzo ha cambiato totalmente vita iniziando a lavorare come elettricista. A rivelarlo ci ha pensato lui stesso con un breve annuncio sulla sua pagina Instagram. Infatti con grande orgoglio, Pisu ha rivelato la sua nuova esperienza lavorativa. I followers più affezionati, quindi, si sono subito precipitati a commentare questo suo post in cui ha fatto tale annuncio inaspettato. Ovviamente non sono mancati i tantissimi in bocca a lupo per l’ex gieffino.

Nicola Pisu dice addio al mondo dello spettacolo: farà l’elettricista

L’annuncio di Nicola Pisu è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi fan. Infatti sono tantissimi coloro che gli hanno augurato un grandissimo in bocca a lupo per questa esperienza, non facendo mistero di essere felici che alla fine abbia dimostrato con i fatti di essere un bravo ragazzo e soprattutto di essere sempre rimasto con i piedi per terra. Molti followers hanno quindi scritto sotto l’annuncio: “Bravissimo ragazzo da ammirare” – oppure – “Complimenti ti fa onore…“.

Come abbiamo anticipato la vita di Nicola Pisu non è stato di certo semplice. Infatti da giovane è diventato dipendente dalle sostanze stupefacenti, arrivando addirittura a rubare in casa per cercare di acquistare le dosi. Anni terribili da cui ne è uscito fuori solamente grazie a sua madre, costretta a prendere decisioni durissime per salvargli la vita. Per anni tra i due non è corso buon sangue, ma ultimamente la situazione è cambiata e sono tornati ad andare d’amore e d’accordo. Adesso Pisu ha voluto allontanarsi dal mondo dello spettacolo per intraprendere un vera e propria carriera lavorativa.