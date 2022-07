Edoardo Tavassi-Mercedesz Henger, altra incredibile rivelazione: nessuno lo immaginava

Spunta una nuova rivelazione riguardante Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Andiamo quindi a vedere le ultime sui due protagonisti dell’Isola dei Famosi.

Nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, il grande feeling tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger ha fatto impazzire gli amanti del gossip. Scopriamo quindi l’ultima indiscrezione esplosa tra i due.

Sono passate alcune settimane dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, che quest anno ci ha regalato grandissimi protagonisti. Infatti tra questi troviamo senza ombra di dubbio Pamela Petrarolo che nel corso della ultima intervista ha voluto raccontare tutte le avventure che ha vissuto nell’Isola di Palapa in Honduras.

Infatti la cantante, coreografa e showgirl ha rivelato che è stata un’avventura straordinaria. Nonostante ciò proprio la Petrarolo avrebbe preferito vedere una finale con dei protagonisti differenti, magari vedendoci bene altre naufraghe come Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis, che però non sono state giudicate meritevoli dal pubblico. La Petrarolo, poi si è lasciata andare ad un commento proprio sulla italo-ungherese. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Edoardo Tavassi-Mercedesz Henger, arriva la rivelazione di Pamela Petrarolo: “L’ha usato”

Pamela Petrarolo, quindi, nel corso della sua intervista si è lasciata andare ad una rivelazione su Mercdesz Henger. Infatti la coreografa ha definito la compagna naufraga “Fortunata ma non meno stratega“. Inoltre sempre la showgirl ha poi aggiunto qual è stata secondo lei la tattica dell’italo-ungherese: “ha usato in qualche modo la storia con Edoardo per poter andare il più lontano possibile“. Ma per Pamela la concorrente più stratega in assoluto è stata Lory del Santo.

In merito all’altra naufraga, Pamela ha affermato: “Sicuramente. In qualche modo ha fatto discutere un po’ tutti e lei si è messa contro tutti“. Intanto con la conclusione dell’Isola dei Famosi, Mediaset si prepara alla nuova stagione dei reality. Infatti Alfonso Signorini sta preparando il Grande Fratello Vip 7. A sorpresa tra i concorrenti potrebbe esserci anche la stessa Pamela Petrarolo. Infatti la coreografa ha concluso la sua intervista affermando: “Chi lo sa… Mai dire mai. Durerà molto anche quest’anno. magari in corsa come l’Isola. Io sono qui che aspetto“. Vedremo quindi se alla fine la Petrarolo cederà al corteggiamento di Alfonso Signorini.