Ballando con le Stelle: incidente per un ex protagonista, l’auto è ridotta male. Le sue parole chiariscono tutto ma allarmano i fan

Nel corso degli anni Ballando con le Stelle, come altri talent e reality che vedono protagonisti personaggi più o meno famosi, ha contribuiti ad aumentare anche la loro fama. Così è stato anche per Michele Morrone, che è stato protagonista dello show di Milly Carlucci nel 2016.

Allora l’attore e imprenditore milanese era già conosciuto per alcuni ruoli minori in fiction di grande successo come Che Dio ci Aiuti 3, Squadra Antimafia 6 e Provaci ancora Prof! 6. Ma è indubbio che quella partecipazione, insieme ad Ekaterina Vaganova, sia servita per uil suo lancio definitivo. Allora terminò secondo alle spalle di Iago Garcia (attore di soap spagnole come Il segreto, Una vita e Un altro domani) e Samanta Togni.

Poi nel 2017 il suo primo ruolo da protagonista, nella fiction Sirene su Rai 1, due episodi della serie in costume I Medici, ma soprattutto il film erotico polacco 365 giorni, distribuito su Netflix che ha fatto registrare visualizzazioni record in tutto il mondo. Una grande popolarità che comporta anche qualche problema, soprattutto con gli hater. Uno in particolare, che lo ha messo nel mirino.

Ballando con le Stelle: incidente per un ex protagonista, la denuncia su Instagram

Nelle scorse ore Michele Morrone ha mostrato nelle storie di Instagram le righe profonde sulla fiancata della sua vettura. L’auto è messa male, anche se ci penserà un bravo carrozziere a sistemarla, ma lui non molla e per questo ha voluto denunciare pubblicamente quello che era successo.

“Al genio che ieri sera si è divertito a graffiarmi tutta la macchina con una chiave: io domani mattina cambio macchina se voglio e me ne prendo una nuova. Tu invece rimani il solito cogl***e invidioso di sempre. Ti bacio”, ha scritto sui social evidentemente arrabbiato per essere finito nel mirino.

E poi ha aggiunto che sa benissimo di chi si tratta perché non è la prima volta che succede, ma non si farà intimidire. “Magari domani mi alzo, voglio comprarmi una Lambo, lo faccio. Tu rimani là con la chiave in mano e guardi, con la chiave della cantina”.