Uomini e Donne, rivoluzione di Maria De Filippi: accadrà nella nuova edizione. Le indiscrezioni parlando di due clamorose novità

Il format di Canale 5, ormai lanciatissimo da anni, avrà forse bisogno di un piccolo restyling per attrarre nuovo pubblico. La De Filippi ha in mente due sorprese davvero niente male.

Dalla prossima stagione di Uomini e Donne potremmo trovarci di fronte ad un format leggermente diverso rispetto a quello che conosciamo. Maria De Filippi sta studiando per il 2022/2023 un upgrade che prevede due grandi novità. La prima, secondo le ultime indiscrezioni, riguarderebbe lo sbarco in prima serata su Canale 5. La seconda è la partecipazione di concorrenti VIP, un po’ come avvenuto per il Grande Fratello. Un restyling del dating show più famoso di Mediaset, che avrebbe il compito di attrarre una nuova fetta di pubblico. Da oltre vent’anni Maria De Filippi è alla guida di un programma che ha battuto molti record. L’introduzione del Trono Over, all’inizio non presente, è stata una bella svolta che ha segnato gli anni passati. Ora sulla falsariga di quel cambiamento si punta a nuovi effetti speciali.

Al ritorno in onda a settembre mancano ancora un paio di mesi e i protagonisti del cast sono ancora tutti da individuare. Per quanto riguarda i VIP ci sarebbe da attendere la primavera, quasi come una sorta di spin-off della solita versione.

Uomini e Donne, Maria De Filippi pensa in grande: via alle prime serate e ad una versione VIP

Le prime serate, con puntate speciali, in realtà già erano state introdotte tempo fa ed erano riuscite anche piuttosto bene.

All’epoca sul trono c’erano Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Nella nuova edizione gli approfondimenti potrebbero riguardare le feste di fidanzamento dei protagonisti del Trono Classico.

Sui social si è sparsa velocemente invece la voce riguardante i personaggi famosi scelti come tronisti e dame. Al momento a Mediaset ci sono bocche cucite a riguardo, in attesa di svelare la sorpresa.

Intanto da metà settembre riprenderà il consueto appuntamento in fascia quotidiana, alle 14.45, con una lunga lista di pretendenti sia per la versione classica che per quella over. Non resta che attendere il trascorrere dell’estate e sintonizzarsi come sempre su Canale 5, subito dopo pranzo.