Telespettatori italiani delusi: amatissimo programma della TV chiude definitivamente

Una grande mazzata per i telespettatori italiani che non potranno più vedere l’amatissimo programma TV: delusione totale

Finisce un’era alquanto storica in TV con un programma che da Canale 5 è passato a Sky Uno fino a finire nell’oblio degli show che non rivedremo, o almeno non a breve. Una brutta notizia per tutti i telespettatori.

Pesante mazzata per i telespettatori italiani che seguivano lo storico programma passato dalle mani di Maria De Filippi a Canale 5 fino ad approdare su Sky Uno. Il prossimo anno, tutti i fan di Italia’s Got Talent dovranno mettersi l’anima in pace e cambiare canale, nonché abituarsi all’idea che quest’anno nel consueto periodo dell’anno che prevede la programmazione non ci saranno più i quattro giudici provvisti di buzzo a divertire o commuovere le loro serate.

Una scelta inammissibile per molti, visto e considerato il seguito che lo stesso show ha sempre avuto, dalla TV in chiaro fino a Sky, ma che evidentemente si è resa necessaria per i verti che hanno preso una decisione sicuramente non a cuor leggero.

Italia’s Got Talent cancellato dai palinsesti: Sky ha deciso di concentrarsi su X Factor

Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini ed Elio quest’anno non torneranno e non per loro volontà, ma perché Italia’s Got Talent non si farà. È pur vero che lo show ha avuto una gran bella parabola in termini di ascolti, da Canale 5, passando per TV8 e finendo su Sky Uno, almeno fino al 2021 quando c’era ancora la possibilità di vederlo in contemporanea sulla TV in chiaro. Da quest’anno che è tornato ad essere esclusiva SKY, c’è stato un grande flop in termini d’ascolti con appena l’1% di share e poco più di 360.000 spettatori lineari. Anche su TV8 gli ascolti sono calati e dai vertici hanno deciso di annullare tutto, visti e considerati anche i costi per la produzione dello show stesso.

Da quest’anno, Sky ha deciso di concentrarsi maggiormente per una migliore riuscita di XFactor, basti pensare al grande cast di giudici scelto con Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi, soprattutto perché nelle scorse stagioni si è registrato un lieve calo inaspettato.