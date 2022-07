Improvviso addio nello sport italiano: è tutto finito dopo oltre 40 anni! Una notizia che ha colpito particolarmente i fan

I genitori di Ignazio Moser, Francesco e Carla hanno divorziato dopo ben 41 anni di matrimonio. L’ex campione di ciclismo e la moglie vivevano separati già da 4 anni.

Non è un momento particolarmente fortunato per le coppie più famose dello sport italiano. Amori storici che finiscono dopo oltre vent’anni, come avvenuto a Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi hanno deciso di dire basta dopo alcuni mesi di convivenza forzata per nascondere i problemi. Il bene della famiglia e dei figli prima di tutto, almeno fino a quando la vicinanza diventa insopportabile. Purtroppo “Il Pupone” non è stato l’unico sportivo di grido a veder naufragare il proprio matrimonio in questo periodo. Stessa sorte è capitata al grande Francesco Moser, padre del popolarissimo Ignazio. Il fuoriclasse del ciclismo ha salutato definitivamente la consorte con un divorzio, arrivato dopo 4 anni di separazione. A riportare la notizia è stato il quotidiano Adige.

Carla Merz e Moser sono si erano sposati nel dicembre del 1980 in piazza Duomo a Trento, diventando una delle coppie più longeve del Trentino Alto Adige.

Ignazio Moser, i genitori Francesco e Carla hanno divorziato: la fine di una lunghissima storia d’amore

Un verso esempio anche per Ignazio (nato il 14 luglio 1992, Auguri!), ancora legatissimo alla sua Cecilia Rodriguez. Proprio per questo della rottura tra Francesco e Carla non ha mai voluto parlare, tenendo la cosa tutta per sé. Sui social, dove l’ex gieffino è sempre molto attivo, però, in molti hanno notato come non ci fossero più foto da quadretto familiare. O scatti con la mamma o solo con il papà, niente più immagini di gruppo.

Ignazio e il padre sono molto legati, anche se l’ex campione di ciclismo è stato sempre molto duro nell’educazione dei figli e poco affettivo. E’ bastato vederlo anche negli incontri al Grande Fratello Vip per capire come fosse comunque un ottimo genitore. Ne sa qualcosa anche Cecilia, che più volte è stata redarguita dal futuro suocero per non essere particolarmente avvezza alle faccende domestiche. Francesco voleva addirittura insegnarle a curare l’orto, ma l’argentino ha sempre declinato la proposta.