Iliad, cattive notizie per i clienti: stop al servizio

La compagnia telefonica Iliad è sempre molto competitiva per le offerte di telefonia mobile, ma ora fermerà questa proposta commerciale

L’ingresso di Iliad sul mercato italiano, avvenuto ormai da qualche anno, ha sbaragliato la folta concorrenza delle compagnie telefoniche più storiche. Il provider francese ha puntato su prezzi bassi, offerte e promozioni davvero uniche.

Anche in estate, nonostante il rincaro dei prezzi che fa discutere e disperare milioni di italiani, Iliad prova a mantenere alta la sua competitività commerciale. L’offerta più apprezzata in questo periodo è la Giga 120, confermata per tutti i clienti.

Vale a dire una proposta valida da luglio già molto interessante. Coloro che decideranno di attivare questa ricaricabile pagheranno soltanto 9,99 euro e riceveranno consumi illimitati per le telefonate e per gli SMS, con 120 Giga per navigare in internet.

Iliad tra i provider più convenienti, ma c’è ancora caos sull’app ufficiale

Una cosa particolare, che fa discutere chi ha sottoscritto abbonamenti con Iliad, è la mancanza di una vera e propria app per smartphone che possa facilitare l’utilizzo ed il consumo dati di questo gestore.

Iliad non si è ancora messa al passo con le sue competitor, come TIM, Vodafone o Wind3. Le storiche compagnie sono tutte dotate di applicazioni dirette con cui i clienti possono studiare i piani tariffari, ricaricare il credito e valutare nuove promozioni o servizi con assoluta semplicità.

Per eseguire uno dei suddetti servizi è ancora necessario recarsi unicamente sul sito web Iliad, o per chi è più minuzioso in uno dei negozi su territorio. Ma per coloro che si affidano a smartphone con sistema Android le cose sono ancora peggiori.

Infatti, oltre all’assenza ormai nota di un app ufficiale, su Google Play Store sono anche scomparse le applicazioni parallele di Iliad. Ovvero quelle riguardanti la gestione del proprio profilo tariffario. Sistemi utili per valutare il credito residuo e quanti giga si erano già consumati all’interno del mese di abbonamento.

Insomma, coperta corta per il noto provider francese. Da una parte accontenta tutti con promozioni sempre molto convenienti, soprattutto per chi naviga molto da cellulare. Ma dall’altra non ha ancora istituito un servizio on-line rapido e semplificato.