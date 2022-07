Ida Platano entra a fare parte di un celebre reality: anticipazione sensazionale

Ida Platano è pronta a tornare protagonista assoluta sul piccolo schermo. La storica dama di Uomini e Donne lo ha confermato: le ultime.

Continua ad arricchirsi il reality show ‘La Talpa’, che nel corso della prossima stagione televisiva tornerà ufficialmente su Canale 5. Infatti il programma potrà godere di una concorrente come Ida Platano: tutti i dettagli.

Per la primavera del 2023, Mediaset ha in mente un grande ritorno su Canale 5. Stiamo parlando della trasmissione ‘La Talpa‘. In questi mesi così la produzione della trasmissione sta componendo il cast che sarà protagonista di questa nuovissima edizione del reality show. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il presidente del gruppo Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti.

Ai microfoni Berlusconi Jr. ha quindi annunciato: “Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi“. Mediaset quindi continua a puntare sui reality ed in merito sempre PierSilvio ha aggiunto: “Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale. A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito“. Andiamo quindi a vedere quali sono i concorrenti candidati a partecipare al programma.

Ida Platano parteciperà a ‘La Talpa’: le ultime sul reality show

Al momento sui concorrenti che parteciperanno alla trasmissione non c’è ancora nulla di definito, quel che è certo è che le indiscrezioni stanno impazzando in rete. Le decisioni verranno prese in questi mesi, quel che però si vocifera da tempo è la possibile partecipazione di Gemma Galgani. In queste ore però Amedeo Venza ha diffuso un’altra clamorosa indiscrezione secondo il quale dovrebbe partecipare Ida Platano affermando: “Una delle due potrebbe approdare nella nuova edizione de La Talpa“.

Mentre per quanto riguarda gli opinionisti, in pole position ci sarebbe Wanda Nara. A raccogliere il rumor sarebbe stato il giornalista sportivo Nicolò Schira, secondo il quale Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Infatti Berlusconi starebbe pensando ad una sorta di pacchetto doppio che prevederebbe inserimento del calciatore nell’A.C. Monza il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa. Queste sono solo le prime indiscrezioni sul reality show che dalla primavera 2023 tornerà sulle reti Mediaset.