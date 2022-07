Ultim’ora Grande Fratello, terribile lutto: “Un vuoto incolmabile”

Un lutto tremendo per quanto riguarda un ex concorrente del Grande Fratello, personaggio rimasto nel cuore di moltissimi spettatori

Molti protagonisti del Grande Fratello spesso restano impressi nella mente e nella memoria dei telespettatori. Uno dei motivi per cui si decide di partecipare al GF è proprio quello di diventare popolari e noti.

Tra i personaggi apprezzati, sia per il carattere forte che per questioni prettamente estetiche, c’è una donna che ha fatto molto parlare di sé per la partecipazione all’edizione numero 6 del Grande Fratello.

Ci riferiamo a Simona Salvemini, donna milanese che nel 2006 decise di intraprendere la strada del reality show per entrare nel mondo dello spettacolo. La sua presenza al Grande Fratello fece scalpore, perché iniziò una storia con Filippo Bisciglia, attuale conduttore di Temptation Island, il quale all’epoca era già impegnato con la showgirl Flora Canto.

Simona Salvemini disperata: un lutto ha sconvolto la sua famiglia

Nelle ultime ore la vita di Simona Salvemini ha però subito un evento brusco ed improvviso che ha sconvolto l’ex gieffina. Infatti è venuta a mancare l’amata mamma di Simona, evidentemente in maniera del tutto inaspettata.

Una notizia bruttissima per la Salvemini, che ha voluto pubblicare nelle sue stories di Instagram tutto il proprio dolore per l’addio alla mamma: “Una donna amata da tutti, mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Chi ti ha conosciuta e voluto bene è incredulo nel sapere che non ci sei più. Ti ho amato più della mia vita”.

Nella speranza che Simona Salvemini si riprende al più presto da questo terribile lutto, va detto che l’ex concorrente del Grande Fratello è uscita da qualche anno dal mondo dello spettacolo, dopo la partecipazione al reality La Talpa.

Simona è però una star dei social: moltissimi follower la seguono su Instagram, dove non disdegna di mettere in mostra le sue splendide forme, già intraviste durante il GF 6. Il rapporto con Bisciglia è terminato poco dopo la fine del reality, ma l’affetto tra i due è rimasto immutato come scritto tempo fa dal conduttore: “Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai…Incontri speciali, Sellerona te vojo troppo bene”.