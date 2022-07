Grande Fratello, ex concorrente ‘tradita’ dal figlio: “Per lui ho sacrificato la mia carriera”. Una delle storiche protagoniste torna alla ribalta

Mancano meno di due mesi al via del Grande Fratello Vip 7, ma anche se ora in pochi se lo ricordano non ci sarebbero la Casa e Alfonso Signorini senza quella storica edizione del 2000. Per la prima volta il Grande Fratello arrivava anche in Italia e alcuni di quei concorrenti sono ricordati ancora oggi.

Come Roberta Beta, che è passata alla storia del reality anche se non lo ha vinto. E oggi torna a far parlare di sé per una doppia situazione delicata che sta affrontando, legata alla sua vita professionale ma anche alla sfera privata. Dopo la pandemia infatti sta facendo molta fatica a trovare lavoro nel suo campo, quello della comunicazione. in più ci si è messo anche suo figlio, che l’ha ‘tradita’.

Intervistata dal settimanale ‘Nuovo’ l’ex gieffina ha spiegato che Filippo, nato da una breve relazione avuto una ventina di anni fa, è sempre stato profondamente legato a lei. L’ha cresciuto come mamma single e sono sempre stati insieme. Ora però frequenta Giurisprudenza a Milano e il distacco non è stato facile perché l’ha messo sempre al primo posto: “Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo. Ma non ho rimpianti e rifarei tutto”.

Grande Fratello, ex concorrente ‘tradita’ dal figlio: tutta l’attenzione è concentrata sul lavoro

Non ha vinto la prima edizione del Grande Fratello nel 2000, ma a Roberta Beta che già lavorava in quel campo è comunque servito per avere una maggiore visibilità come speaker radiofonica e giornalista. nel suo curriculum alcune collaborazioni importanti, anche con conduttori famosi. Ma oggi sta facendo fatica e non lo nasconde.

“Da sei anni non faccio più radio -ha spiegato alla rivista – ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante“. Alcuni la chiamano ancora, ma solo gratuitamente e invece lei a ragione crede di avere una professionalità da poter mettere in gioco.

Nel caso, farà da sola: “Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv”. Intanto però ha anche una vita sentimentale da portare avanti: è legata allo scenografo Paolo Attardo, un amore nato durante la pandemia, e per lei è stata una ventata di freschezza.