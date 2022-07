“Mi aspettavo molto di peggio”: Federico Rossi torna a parlare dopo la grande paura. Il cantante emiliano ha rischiato davvero grosso

Se tutte le esperienze lasciano tracce che diventano insegnamenti, Federico Rossi uscirà ancora più rafforzato dall’ultima. Pronto a lanciare il suo ultimo singolo, ‘Le Mans’, il cantante emiliano ha capito che il wakeboard non fa per lui anche se ci ha rimesso tre costole.

Una settimana fa l’incidente in mare e il ricovero in ospedale, tutti fatti che ha raccontato lui stesso anche per tranquillizzare i suoi fan. Oggi che comincia ad andare meglio è stato ancora l’ex membra del duo Benji&Fede a dare gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione fisica e psicologica. Una bella botta, in tutti i sensi, ma iin fondo è già bello poterla raccontare.

E lui lo fa, con tre costole rotte e lo spirito di sempre: “Non mi lamento. Il dolore mi accompagnerà per svariato tempo – ha spiegato su Instagram – e lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio“. Poi ha spiegato che il video dell’incidente non mostra la vera violenza dell’impatto contro il pilastro di legno e ferro in mezzo al mare. “Quando è successo mi sono detto: Qui mi sono spappolato!”.

Federico Rossi torna a parlare dopo la grande paura: ecco come va la sua vita sentimentale

L’occasione però è stata buona per fare il punto sul suo momento nella vita privata e la sua carriera. Federico ha spiegato di sentirsi più sereno che felice: “Collaudo e sottopongo a manutenzione la mia quotidianità continuamente, ci riesco egregiamente negli ultimi mesi”.

Il cantante risulta ancora single dopo la fine della lunga e passionale storia con Paola Di Benedetto. Ma cosa pensa adesso dell’amore che lo ha fatto anche soffrire? Dice di non sentirsi deluso per la sua vita sentimentale, né in passato né oggi anche se qualcuno potrebbe pensare il contrario. Nel frattempo Paola ha avuto altre storie, reali o presunte, e ultimamente si è fatta vedere insieme a Rkomi anche se qualcuno sospetta che sia già finito tutto. I beninformati dicono che lui l’ha scaricata con un sms, ma speranze di divederla con Rossi ce ne sono poche.