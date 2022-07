“Nostro figlio positivo al Covid”, apprensione per una celebre coppia del GF VIP

I contagi da Covid sono in netta risalita e la celebre coppia del GF Vip è in grande apprensione per il loro piccolo

Grande apprensione per i due celebri genitori che hanno condiviso la pura con i loro follower su Instagram, purtroppo il Covid colpisce ancora e la curva di contagi è in risalita: spavento per i due.

Non c’è dito dietro cui potersi nascondere, la curva di contagi da Covid-19 è in risalita ed è in netto peggioramento rispetto allo stesso periodo della scorsa estate. La precauzione non è mai troppa e, sebbene l’uso delle mascherine non è più obbligatorio per la gran parte delle attività, è pur vero che c’è chi decide ancora di indossarne per prevenire qualsiasi tipo di contagio. Tuttavia, l’ultimo bollettino con 110.168 casi e 106 decessi non è confortante per nessun italiano e qualcuno sta facendo anche un mea culpa per aver sottovalutato il contagio.

Chi è in apprensione, ma prova a prendere la situazione con filosofia, è una giovane coppia di neo genitori che hanno scoperto della positività del piccolo al Covid-19. Inevitabilmente è una questione che può spaventare, specialmente nei soggetti più fragili, ma mamma e papà hanno condiviso le ansie con i proprio follower.

GF Vip, Gabriele positivo al Covid: come sta il neonato di casa Incorvaia-Ciavarro

“Il peggio è passato”, così Clizia Incorvaia ha annunciato la positività al Covid del piccolo Gabriele scrivendo su Instagram: “Sono state giornate impegnative i genitori capiranno anche il piccolo Gabri ha contratto il Covid”. In allegato al post una serie di foto che ritraggono il neonato insieme ai suoi genitori che ha raccolto migliaia di commenti e di messaggi di supporto affinché questo periodo possa passare nella maniera più rapida possibile e senza lasciare drastiche conseguenze.

Ad ogni modo, né Clizia, neppure Paolo hanno parlato di una loro positività, pertanto non è chiaro se abbiano tutti contratto il Covid, compresa Nina, figlia della Incorvaia di cui padre è Francesco Sarcina. Ciò che conta è che attualmente Gabriele pare stia meglio nella speranza di vedere presto un tampone negativo.