Colpo di scena Fedez, adesso è ufficiale: fan in trepidante attesa

È evidente a tutti che Fedez è in gran ripresa dopo un periodo particolarmente buio della sua vita: l’ultima notizia fa inorgoglire i fan

Cosa non ha fatto l’imprenditore e cantante milanese da dopo l’operazione ad oggi? Rimboccandosi le maniche e con la forza di un Leone, il marito di Chiara Ferragni si sta riprendendo giorno dopo giorno una parte della sua vita.

Senza poter minimamente sostenere il contrario, Fedez è cambiato radicalmente dopo aver scoperto della malattia per cui è stato operato. Evidentemente i giorni di ricovero e di terapia gli sono serviti spiritualmente per poter ritrovare sé stesso ed i veri obiettivi da porsi, motivo per cui da quando ha messo piede fuori dall’Ospedale è inarrestabile. Concerti, hit estive, collaborazioni ed il recupero di vecchie amicizie, l’imprenditore milanese trova anche tempo per la meravigliosa famiglia.

Sul piano del lavoro, Fedez sta facendo grandi passi in avanti, collezionando grosse soddisfazioni passo dopo passo. È evidente che il cantante, marito di Chiara Ferragni, abbia rifatto una lista di priorità e si sia reso conto che non c’è più tempo da sprecare, ma è doveroso rimboccarsi le maniche e tornare a ruggire.

Fedez & Co., c’è la data ufficiale per il ritorno in scena con X Factor

A Sky stanno pensando alle grandi manovre da attuare per poter far riprendere vigore ad X Factor e la dimostrazione lo è il fatto di aver scelto un cast di giudici altisonante: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen d’Amico e Rkomi sono i quattro nuovi volti della prossima edizione. Oltremodo, è stato deciso di cancellare Italia’s Got Talent -deludendo tantissimi telespettatori- per poter concentrare ogni energia fisica ed economica sul talent show. I palinsesti sono stati presentati e con essi anche la data d’inizio di X Factor che, quest’anno, vede una conduttrice d’eccezione: Francesca Michielin.

Sarà il 15 settembre la data zero della nuova stagione del talent show targato SKY su cui quest’anno si è puntato tanto. Una rivoluzione inaspettata da parte dei vertici che hanno deciso di osare nella speranza che il talent possa riprendere quota.