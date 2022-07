Bomba Soleil: è la nuova concorrente e nel cast del reality ci sarà ancora lui!

Una vera e propria bomba ha fatto esplodere tutti i suoi followers. Infatti l’ex gieffina farà parte del nuovo reality: cosa sta succedendo.

Soleil Sorge è pronta a tornare in televisione con un nuovissimo reality ed insieme a lei ci sarà anche un’altra personalità che da sempre la stuzzica. Andiamo quindi a vedere perché i followers della italo-americana stanno esultando in queste ore.

Dopo il grande successo del Grande Fratello Vip 6, Mediaset ha deciso di premiare Soleil Sorge che sarà tra le protagoniste del palinsesto 2022/2023. Infatti l’influencer italo-americana ha preso parte già, in tre diversi ruoli, al GF Vip come concorrente, a La Pupa e il Secchione Show come opinionista ed infine all’Isola dei Famosi come ospite speciale. Inoltre a settembre sarà una delle protagoniste della seconda stagione di Back To School.

Stavolta il programma sarà condotto da Federica Panicucci, che sostituirà Nicola Savino migrato su Tv8. Inoltre nel corso della trasmissione ritroverà anche Luca Onestini, il suo ex fidanzato che ha avuto il ‘piacere’ di rivedere durante una puntata de La Pupa e il Secchione Show. A confermare questa indiscrezione ci ha pensato il portale ThePipol che ha anche sottolineato come i due hanno iniziato a stuzzicarsi sin dal primo giorno di registrazioni. Andiamo quindi a vedere chi potrebbe esserci nel cast del programma.

Soleil Sorge sarà protagonista di ‘Back To School’: chi sarà presente nel cast della trasmissione

Dopo la prima stagione, Mediaset ha quindi deciso di confermare in palinsesto ‘Back To School‘. Il programma però è già pronto a subire dei drastici cambiamenti. Infatti al posto di Nicola Savino avremo Federica Panicucci alla conduzione. Inoltre tra i concorrenti che al momento sono certi di partecipare al programma, il pubblico ritroverà due volti storici del Grande Fratello Vip come Soleil Sorge e Luca Onestini. Il cast della trasmissione però è pronto a condirsi di ulteriori protagonisti. Infatti secondo le prime indiscrezioni dovrebbero partecipare anche Valeria Marini, Cecilia Capriotti e Raffaella Fico.

Intanto Soleil e Luca sono pronti ad infiammare la trasmissione. Proprio parlando del suo ex ragazzo, l’influencer italo-americana ha dichiarato: “Luca? Non ci sono rapporti, diciamo che lo definisco appena un conoscente. Davvero, in pratica quasi non mi ricordo più di lui, per me è indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo più sentiti“. La Sorge, sempre parlando di Onestini ha poi concluso glacialmente: “Non siamo rimasti in contatto. Poi è passato così tanto tempo, non ho nessun rancore verso di lui. Davvero non ce l’ho con Luca. Quindi anche per questo tratterò Gianmarco come tutti gli altri concorrenti”.