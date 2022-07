Ballando con le Stelle, l’ultima novità elettrizza gli spettatori: non era mai successo prima

Una grossa novità per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il programma amatissimo dagli italiani in qualche modo raddoppia

In autunno, anche se non c’è ancora una data precisa, la Rai rilancerà come previsto la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il talent show di Rai Uno terrà compagnia nei sabato sera agli spettatori italiani.

Un appuntamento ormai tradizionale per la Rai. Intanto si vocifera delle novità nel cast della prossima edizione. Sembra tutto fatto per la presenza di vip come Gabriel Garko o Nino D’Angelo, così come appare confermata la giuria storica di Ballando al gran completo.

Ma la grande novità, che sicuramente farà piacere agli appassionati di Ballando con le Stelle, è un’altra. In pratica il programma di Milly Carlucci dal prossimo autunno raddoppierà e non andrà in onda soltanto nella prima serata del sabato di Rai Uno.

Ballando con le Stelle sbarca su Rai Play: la nuova opzione per i fan del programma

Il grande successo di Ballando con le Stelle ha portato la Rai a questa innovazione. Oltre alla classica puntata LIVE del sabato sera, i ballerini del talent show si metteranno alla prova anche in altri giorni della settimana.

Pare infatti che verrà inserito una sorta di “Dietro le quinte” di Ballando con le Stelle. Un po’ come accade per Amici di Maria De Filippi, strisce quotidiane che riguardano la preparazione al talent show, i rapporti umani tra i protagonisti e tutto ciò che di solito non si è mai visto in puntata. Tale programmazione dovrebbe andare su Rai Play, il canale telematico on-demand della Rai.

Su Rai Play dunque gli spettatori e fan accaniti di Ballando con le Stelle potranno assistere alla preparazione ed al lavoro dei protagonisti assieme ai rispettivi maestri di ballo. Un’iniziativa che è destinata ad avere un buon seguito, vista la curiosità sull’evento e sui rapporti umani all’interno del talent.

Tutti quei video che vediamo montati nel corso della puntata del sabato sera di Ballando con le stelle non saranno più una rapida striscia, bensì verranno esposti per intero per i fan del programma, con contenuti inediti ed originali.