Amici, l’addio di uno storico protagonista: “Bisogna voltare pagina”. La decisione è stata presa e ormai non cambia idea

La domanda è sempre la stesse quando siamo di fronte ad un programma di successo: sono i protagonisti a fare la fortuna di un successo in tv oppure è il contrario? Lo sa bene anche Kledi Kadiu che deve molta della sua carriera ad Amici anche se è indubbio che pure lui abbia contribuito a far diventare grande il talent di Canale 5.

Per almeno quindici anni il ballerino e coreografo albanese e il programma voluto da Maria De Filippi sono stati la stessa cosa, prima nel corpo di ballo e poi come coreografo. Dal 2017 però le apparizioni di Kledi sono diventate sempre più rare e qualcuno ha pensato che ci fossero problemi con Queen Mary oppure qualche altro professore.

La verità però è quello che lui stesso ha raccontati al settimanale ‘Nuovo’: semplicemente è cambiata la vita e quindi le sue priorità. Ha trovato una compagna, poi è anche nata la sua prima figlia, Lea, e così ha deciso di dedicare più tempo alla famiglia: “Ho compiuto 48 anni e il mio percorso di danzatore è cambiato. Arriva un momento nella vita in cui bisogna voltare pagina. Così ho optato per l’insegnamento e per trasmettere tutta la mia esperienza ai ragazzi”. Lo sta facendo anche in questo momento, portando in giro per l’Italia il suo tour estivo.

Amici, l’addio di uno storico protagonista: i suoi rapporti attuali con Maria De Filippi

Ancora una volta questa intervista però gli serve per chiarire i suoi rapporti con Maria De Filippi, la prima che ha creduto nel suo talento e nelle sue doti da portare ni tv. Tra di loro non è cambiato nulla anche se si vedono meno di un tempo. “Abbiamo un rapporto ottimo, abbiamo grande stima e affetto l’uno per l’altra. Le chiedo ancora consigli e ogni tanto ci sentiamo anche al di là del lavoro”.

Oggi però Kledi è molto preso dalla sua vita privata. Nel 2018 ha sposato Charlotte Lazzari, ballerina come lui ma anche insegnante di yoga che era già nel frattempo diventata mamma di Lea, nata due anni prima. E nel 2021 è arrivato anche Gabriel che fin dalla nascita ha dovuto lottare contro una grande forma di meningoencefalite, una malattia che soprattutto nei primi mesi lo ha molto limitato mettendo a rischio la sua vita.

Kledi e Charlotte però, grazie all’aiuto dei medici, hanno combattuto fa subito al suo fianco e oggi al situazione sembra essere migliore rispetto a come era lo scorso anno. Ecco perché lui dedica più tempo alla famiglia e Maria lo sa.