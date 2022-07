Allarme WhatsApp! Così vi rubano i dati: tremano milioni di utenti

Nuovo allarme da parte di WhatsApp, con l’applicazione che avvisa gli utenti dai possibili rischi: così gli hacker vi rubano i dati.

Si torna a parlare di rischi su WhatsApp, con l’applicazione di messaggistica di Meta che avverte gli utenti su tutti i possibili rischi che si incorrono ad utilizzare versioni non ufficiali. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere all’utenza più spericolata.

In queste ore il CEO di WhatsApp , Will Cathcart, ha suonato l’allarme a tutti i suoi utenti tramite il suo profilo Twitter. Infatti Infatti il responsabile del servizio di messaggistica più famoso ed utilizzato al mondo ha messo in guardia gli utenti Android dal download di versioni fasulle dell’applicazione che hanno il solo obiettivo di rubare i dati personali degli utenti. Questa scoperta, stando alle parole dell’amministratore delegato, è stata fatta proprio dal team di sicurezza.

Una di queste applicazioni super pericolose si chiama ‘Hey WhatsApp‘, ormai nota per rubare dati agli utenti più ingenui. Cathcart quindi su Twitter ha annunciato: “Ricordiamo agli utenti Whatsapp che scaricare una versione falsa o modificata di WhatsApp non è mai una buona idea. Queste app sembrano innocue ma possono aggirare i sistemi di sicurezza di Whatsapp” – il Ceo del servizio ha poi concluso – “Recentemente il nostro team di sicurezza ha scoperto un malware nascosto all’interno di alcune app, presenti fuori da Google Play, pubblicate da uno sviluppatore chiamato HeyMods“.

WhatsApp, il trucco per abbandonare un gruppo segretamente: come fare

Spesso i gruppi di WhatsApp possono essere davvero fastidiosi, ma uscire non ci fa sentire a nostro agio. Infatti spesso chi esce dalle chat con tante persone è soggetto a critiche, però esiste un trucco che vi permetterà di abbandonare la conversazione senza che nessuno se ne accorga. Il trick è molto semplice e potrà essere utilizzato da qualsiasi tipo di utente. Andiamo quindi a vedere come evitare che gli altri contatti vedano la nostra uscita dal gruppo.

Prima di tutto bisognerà strisciare la chat del gruppo verso sinistra facendo comparire le opzioni a lui relative. Giunti qui troverete il menu della conversazione e tra le opzioni potrete scovare ‘Disattiva Notifiche‘. Una volta cliccato qui dovrete solamente disattivare le notifiche per ‘Sempre‘ ed il gioco è fatto. Così facendo infatti non vi apparirà più l’alert riguardante quel gruppo.