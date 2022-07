Sofferto addio per uno dei prof storici di The Voice: si chiude un’epoca

Un’epoca di musica italiana si chiude con un rocambolesco addio: è successo ad uno dei prof storici di The Voice

I social sono un’arma a doppio taglio e quando si tratta di indizi da raccogliere non fa altro che mettere alla luce tanti piccoli indizi per giungere ad una scontata conclusione: è il caso del prof storico che ha chiuso un’amicizia di anni.

Lo storico coach di The Voice sta vivendo un momento molto particolare con una storica rottura che coinvolge Max Pezzali e Claudio Cecchetto. Tutto parte dalle parole di Pier Paolo Peroni, marito di Syria, Il Messaggero che è stato incalzato sullo storico rapporto tra il cantante ed il suo manager senza però poter rispondere: “Spiegare cos’è successo? Non posso farlo per questioni legali, mi dispiace”. La sua non risposta è di per sé un chiaro segnale che qualcosa sia andato storto e che tra i due i rapporti non siano affatto idilliaci.

Claudio Cecchetto e Max Pezzali sono storici lavoratori ed amici, basti pensare che il successo degli 883 è dovuto in gran parte dovuto proprio allo storico manager con cui, anche dopo il gruppo, il cantante di Pavia ha tenuto ottimi rapporti professionali e non.

Max Pezzali e Claudio Cecchetto, cos’è successo? La ricostruzione

Quanto è realmente accaduto tra lo storico coach di The Voice ed il suo manager non è ufficiale, né perfettamente chiaro, chi ha provato a fare una ricostruzione è FqMagazine che ha fatto subito notare come Cecchetto abbia continuato a condividere tra le sue stories l’evento San Siro chiama Max che si terrà a Milano il 15 e 16 luglio, nonostante i loro rapporti si siano incrinati da tempo. I dettagli più interessanti arrivano dal profilo di Syria che circa un mese fa ha pubblicato un post su Instagram in cui si intravedeva il disco di Platino de “Gli anni”, album degli 883 del 1998 con una didascalia molto particolare: “Vicini alle persone che praticano l’allegria e dispensano un discreto senso dell’amicizia, quelle che sanno rivolgersi al prossimo con il dono della parola, senza pugnalarti alle spalle. Enjoy… saranno anni speciali!”.

Soltanto qualche ora fa, è emersa una nuova foto di Syria scattata nello stesso identico posto dove, però, non è più visibile il disco di platino suddetto.