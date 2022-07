Rosalinda Cannavò scatenata! Rivelazioni scottanti, è tutto vero

L’attrice siciliana Rosalinda Cannavò ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche sul mondo dello spettacolo che fanno sicuramente discutere

Ricordate Rosalinda Cannavò? O forse qualcuno di voi la ricorderà con lo pseudonimo di Adua Del Vesco. Sì, proprio lei, l’attrice siciliana che dopo la partecipazione in alcune fiction Mediaset si è svelata all’interno del Grande Fratello Vip.

Dopo aver affiancato attori del calibro di Remo Girone o Gabriel Garko in televisione, la Cannavò ha partecipato al GF Vip 5. Un’esperienza molto importante per la ragazza messinese, che ha rivelato il suo carattere e trovato anche l’amore.

All’interno del reality show ha conosciuto Andrea Zenga, che è attualmente il suo compagno. Ma le rivelazioni di Rosalinda Cannavò non sono finite qui: tra i suoi progetti c’è anche la pubblicazione di un libro autobiografico che si preannuncia piccante e ricco di segreti svelati.

Il libro di Rosalinda Cannavò e la verità su di lei e sul mondo dello spettacolo

Come riferisce il settimanale Chi, Rosalinda Cannavò in questo periodo starebbe dunque scrivendo il suddetto libro. Una sorta di diario di viaggio, della sua carriera nel mondo dello spettacolo e di ciò che concerne alcune sue sfide personali.

Sul magazine di gossip c’è scritto: “L’attrice ed ex gieffina Rosalinda Cannavò sta scrivendo in queste settimane il suo primo libro. Si tratta di un’autobiografia: Rosalinda ripercorrerà tutte le fasi della sua vita, dall’incontro con Gabriel Garko in poi. Senza risparmiare niente e nessuno”.

Ci si aspettano bombe e colpi di scena incredibili nell’opera della Cannavò, che in questo periodo sta vivendo una bellissima storia d’amore con Zenga junior, anche se lavorativamente non è molto attiva dopo l’esperienza al GF Vip. Che le sue dichiarazioni nella casa abbiano fatto storcere il naso a qualcuno?

Rosalinda Cannavò ha svelato anche di aver sofferto pesantemente di anoressia. Una patologia nella quale molte giovani donne, soprattutto attente alla propria immagine, rischiano di cadere: “Io diciamo che l’ho capito tardi, perché sono arrivata a pesare 32 chili e ho rischiato veramente tantissimo e ad oggi se ci penso non so come io sia arrivata fino a quel punto. Purtroppo è la malattia che ti porta a fare delle cose che non immagineresti mai, però anche se una sola persona che mi sta ascoltando in questo momento si immedesima e capisce di avere un problema, un disturbo alimentare che sia anoressia, bulimia, qualsiasi tipo di disturbo alimentare chiedete aiuto”.