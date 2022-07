Pippo Franco, nuovo aggiornamento dall’ospedale: colpo di scena

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Pippo Franco. L’attore nelle ultime ore è stato ricoverato: come sta adesso.

Ore di apprensione per tutti i fan di Pippo Franco. L’attore e comico italiano, infatti, è ricoverato in ospedale a causa di un malore accusato nella notte. Andiamo quindi a vedere le sue attuali condizioni di salute.

C’è grande preoccupazione per le condizioni di salute di Pippo Franco, con l’attore che ha accusato un malore nella notte. Purtroppo l’attore romano, ex star del famoso teatro Bagaglino è stato ricoverato d’urgenza, con la diagnosi che fin da subito è stata delle più inquietanti. Infatti il comico ha accusato un ictus e le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime. A lanciare le prime notizie a riguardo ci ha pensato il profilo Instagram di Alessandro Rosica, meglio conosciuto come Investigatore Social.

Stando all’influencer, Pippo Franco sarebbe in condizioni terribili subito dopo però la verità è venuta a galla. Infatti l’attore si sarebbe ripreso nel giro di pochissime ore. Già a Estate in diretta, tra l’altro, Roberta Capua aveva confermato che le condizioni del comico non destavano più preoccupazione. Si è passato quindi da notizie angoscianti ad aggiornamenti di tutt’altra risma, con i medici che hanno riportato condizioni estreme. A dare ulteriori aggiornamenti ci ha pensato il figlio Gabriele Franco, andiamo a vedere le sue parole sui social.

Pippo Franco, come sta dopo l’ictus: parla il figlio sui social

Sui social dopo le notizie trapelate sul padre, Gabriel Franco spazzato via una volta e per tutte le voci circolate nelle score ore, con toni non esattamente accomodanti. Il figlio di Pippo Franco ha quindi tuonato sui social: “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici. Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto“.

Ma lo sfogo di Franco Jr. non è finito qui, con l’uomo che ha continuato: “Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea. Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie a tutti voi che mi avete scritto“. In molti ricorderanno Gabriel per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2019 insieme alla fidanzata Silvia. La relazione tra i due però finì subito dopo il programma. Adesso Gabriel è tornato a parlare per rassicurare tutti sulle condizioni del padre, che si starebbe riprendendo alla grande.