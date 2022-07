Un’enorme voragine si è aperta su un marciapiedi di Posillipo, famoso quartiere di Napoli. Tre persone, che in quel momento stavano passeggiando, sono state letteralmente inghiottite dal buco e sono rimaste ferite. Per fortuna stanno bene e se la caveranno con prognosi dai 10 ai 30 giorni. La voragine si è aperta all’altezza del civico 77, dove sorge un condominio. Sul posto è giunta la protezione civile che, assieme agli agenti di polizia, ha transennato l’area mettendola in sicurezza.

Si indaga ora sulle cause della voragine. Forse un’infiltrazione d’acqua, così come confermato anche dal Comune di Napoli, che ha provocato il cedimento dell’asfalto e del marciapiedi. Il Municipio ha fatto sapere che i tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema. Intanto l’area è interdetta al passaggio e al parcheggio delle auto.

Borrelli (Europa Verde): “Napoli cade a pezzi, servono controlli e manutenzione”

Intanto non mancano le polemiche: “Napoli se ne cade a pezzi e solo per fortuna questa volta delle persone non hanno subito gravi danni”, ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. “Ma la prossima? Non possiamo affidarci alla sorte, servono manutenzione e controlli scrupolosi. Da anni via Posillipo andrebbe rifatta e invece è ridotta in uno stato pietoso.”