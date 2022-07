GP d’Austria, vittoria a rischio per Leclerc: la svolta incredibile fa tremare Maranello

Un giornalista ha riferito cosa sarebbe successo a margine del GP d’Austria, dove la vittoria di Leclerc ha di fatto riaperto la corsa alla vittoria del Mondiale di Formula 1, che altrimenti sarebbe stato chiuso da Verstappen.

La vittoria di Charles Leclerc nel GP D’Austria è il primo successo della Ferrari nel paese dal 2003 e la terza vittoria stagionale del pilota. I tre sorpassi capolavoro su Verstappen sono valsi il podio, ma nella classifica piloti proprio Verstappen era rimasto comunque primo con 208 punti, seguito da Leclerc con 170 punti.

Se Leclerc non avesse compiuto le sue tre magie, avrebbe di sicuro vinto Verstappen, ed il Mondiale avrebbe avuto già il nome del vincitore con addirittura 11 gare di anticipo sulla fine della stagione. Se Leclerc fosse salito sul podio avrebbe dunque riaperto una situazione che sembrava ormai non poter regalare più nessuna emozione.

GP d’Austria, quell’ombra sulla vittoria di Leclerc

Un giornalista del quotidiano spagnolo Marca era presente al GP d’Austria, ed ha voluto rivelare un inquietante episodio che si è svolto a margine dell’evento e getterebbe delle pesanti ombre sullo svolgimento della gara. Carlos Miquel ha spiegato di aver avuto una discussione con un giornalista italiano, che gli avrebbe rivelato in anticipo il vincitore.

Il giornalista italiano che ha parlato con Carlos Miquel avrebbe detto: “Oggi vincerà la Ferrari, perchè è questo ciò di cui ha bisogno il Mondiale. Sarebbe come premere un pulsante per poter riaprire il campionato“. Non è chiaro il tono con cui sarebbero state pronunciate queste parole, ma Miquel fa sapere di esserne rimasto scioccato.

“Qualcuno mi spieghi cosa è successo”: il dubbio del giornalista

Carlos Miquel ha vissuto come una sinistra premonizione le frasi del collega italiano. Si è peciò interrogato chiedendosi cosa sia davvero successo durante la gara. L’enfant prodige Leclerc, capace di vincere un Mondiale a soli 21 anni, ha fatto tre magie che l’hanno portato sul podio, ma il giornalista ha voluto sottolineare un possibile problema alle gomme.

Miquel si chiede: come mai la Red Bull di Verstappen ha retto abbastanza bene per 24 giri con le gomme medie nella Sprint, ma nel GP sembrava che invece non trovasse le gomme giuste? Al contrario, Leclerc lo avrebbe superato proprio perchè avrebbe avuto le gomme giuste. Dalle sue parole è chiaro che si chiede se sia stata solo la bravura tecnica.

Ecco alcune immagini della gioia di Leclerc dopo la vittoria del GP d’Austria: