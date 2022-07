Tutti pazzi per il gelato! Ma attenzione: questo gusto può compromettere la salute

In pieno periodo estivo i gelati sono una vera e propria mano santa. Ma una tipologia di tale dessert è stata dichiarata rischiosa

Il caldo, l’afa, l’umidità, la gola secca. Tutti sinonimi della stagione estiva, soprattutto quest’anno con temperature altissime e sopra la media. Il rimedio più amato da tutti per sopportare al meglio tali calori è sicuramente un bel gelato.

Da mesi ormai le gelaterie italiane e nel resto del mondo sono prese d’assalto. Un buon cono gelato, oppure una coppetta variegata o perché no dei gelati confezionati appaiono dei rimedi gustosi, freschi ed efficaci per combattere il caldo, sia di giorno che di sera.

Occhio però. Perché questo prodotto amatissimo ed utilissimo per tutti, sta riscoprendo delle insidie. Non parliamo in senso generale, bensì di una tipologia precisa che, secondo l’ultima nota ministeriale, è bene non acquistare nei supermercati.

Richiamo per la nota marca internazionale di gelati: questo gusto è da evitare!

Il Ministero della Salute oggi ha emesso un avviso molto importante riguardo la vendita di un particolare tipo di gelato, di una marca molto nota. Si tratta dei barattoli Häagen-Dazs, in particolare gusto vaniglia.

Come si legge dalla nota, già da ieri è stato emesso un richiamo pubblico per i barattoli da 460 ml di gelato alla vaniglia della nota marca americana. In pratica si tratta di quelle confezioni, molto utilizzate nei film, dal grande contenuto e conservabili nei nostri freezer a lungo.

Il richiamo di questo gelato è dovuto al rischio chimico, ovvero nella lavorazione e nell’imballamento il prodotto potrebbe essere entrato a contatto con agenti chimici, ovviamente nocivi per l’organismo umano. Occhio dunque ai vostri freschi acquisti estivi: da evitare in questi giorni tale marca e tale gusto di gelato!

Häagen-Dazs è una marca davvero nota di gelato, nata negli anni ’60 negli Stati Uniti. Ben presto, grazie al sapore gustoso dei prodotti e ai barattoli di grandi dimensioni, si è espansa in tutto il mondo. Basti pensare che ha store di proprietà e brandizzati ovunque ed è persino sponsor ufficiale di eventi come gli Internazionali d’Italia di tennis, al foro italico di Roma, e il Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena, sempre a Roma.