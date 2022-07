Elodie e Marracash, l’ultimo gesto fa sognare i loro fan: è accaduto di nuovo!

Questo Crazy Love di Elodie e Marracash continua a far sognare migliaia di fan e l’ultimo gesto è inequivocabile

Una delle coppie più chiacchierate della scena della musica italiana, tra i due ex -ma non troppo- c’è ancora dell’affetto. L’ennesimo gesto non fa altro che far sperare i fan della coppia di rivederli insieme.

Non c’è gossip che tenga, paparazzo che scatti o voce di corridoio che scappi: Elodie e Marracash si appartengono e sarà per sempre così. Un amore indubbiamente tormentato, nato da un videoclip e concluso con un addio doloroso, pane per i denti dei romantici che ancora guardano le loro foto insieme. Soltanto di recente, entrambi hanno parlato del loro rapporto. Da un lato, la cantante di Amici ha affermato senza alcun dubbio: “Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice”.

Dall’altro lato anche il rapper di Milano è stato sincero nelle sue parole: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Marracash ed Elodie ancora insieme: i loro supporter numero 1 sono loro stessi

Marracash ed Elodie sono i loro supporter numero uno. Soltanto due settimane fa, all’esibizione della cantante romana al Circolo Magnolia a Milano in prima fila c’era proprio il rapper milanese, questa volta, invece, allo Stupinigi Sonic Park a Torino è apparsa la cantante di Amici.

Un amore che va oltre ogni schema, pregiudizio, consueto modus operandi, qualcosa di magico che condividono e tengono per sé gelosamente, ma prima di tutto sono due grandi amici che si supportano a vicenda nella propria musica, spesso e volentieri influenzata a vicenda. Per gli inguaribili romantici c’è ancora parecchio materiale da poter sfruttare.