“È stata dura”, Elisa Isoardi confessa tutto: è accaduto negli ultimi mesi. La conduttrice lo ha raccontato a tutti i suoi fan

Una prolungata assenza dal piccolo schermo che non è stata facile da digerire per una abituata a conquistare la ribalta in tv. Ora però è tornata più carica che mai.

L’abbiamo persa un po’ di vista nell’ultimo periodo ma adesso è tornato il momento di tornare in sella. Elisa Isoardi è pronta ad accontentare tutti i suoi fan, che la reclamavano da tempo, riprendendo il timone di un nuovo programma su Rai 2. Si tratta di un format che partirà l’11 settembre e andrà in onda la domenica pomeriggio, dal titolo ‘Vorrei dirti che…’.

A parlarne è stata lei stessa attraverso una bella intervista sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota presentatrice ha confessato di provare una certa emozione nel tornare a lavoro dopo circa due anni di stop. In questo periodo c’è stata anche la parentesi a Ballando con le Stelle prima e all’Isola dei Famosi dopo. Esperienze che non l’hanno distolta dalla voglia di tornare al primo amore, ovvero la conduzione.

Elisa Isoardi, l’attesa è finita: dall’11 settembre torna con un programma su Rai 2

“L’assenza all’inizio è stata dura, perchè chi come me fa questo mestiere è abituato a lavorare 24 ore su 24“, spiega la Isoardi.

Una pausa che però è servita: “Quando corri troppo è difficile stabilire dei parametri per capire le scelte giuste. È stato bello però anche solo osservare”.

In questo periodo di pausa ha avuto però anche chi si preoccupava per lei:

“A mia madre è dispiaciuto più che a me non vedermi in televisione”. Tanto è vero che non appena è arrivata la proposta di ‘Vorrei dirti chi… ‘, Stefano Coletta (direttore di Rai 1) ha avvertito per prima la madre di Elisa, per farla felice.

In questi due anni passati tra talent e reality, la Isoardi non è stata poi così male.

“Milly Carlucci mi ha fatto assaggiare aspetti che non conoscevo di me, mentre L’isola è stata un’esperienza piuttosto intima, per quanto veloce”.

Gli ingredienti che saranno sicuramente presenti nella sua nuova avventura su Rai 2 sono: “Cuore, territorio e cucina”, al servizio del pubblico dal prossimo 11 settembre.