Come comportarsi in caso di attacco nucleare? Una delle più terribili paure del nostro tempo, soprattutto alla luce del conflitto in Ucraina scatenato dalla Russia di Vladimir Putin. È così che il New York Emergency Management, organo ufficiale del governo cittadino della Grande Mela, ha pensato di diffondere un video di circa 90 secondi per spiegare quali sono le procedure da seguire nello sventurato caso dovesse avverarsi un’eventualità simile.

Una donna vestita di nero cammina in quelle che sembrano le strade di una New York deserta, riprodotta tramite rendering computerizzato. “C’è stato un attacco nucleare, non chiedetemi perché, ma ‘the big one’ ha colpito”, esordisce la protagonista del video con tono secco. “Ora ci sono tre importanti cose da fare”, prosegue la donna. “Primo: entrate in casa il più velocemente possibile e restateci. Tenetevi lontani dalla finestre.”

Cosa fare in caso di attacco nucleare? I consigli

“Secondo: chiudete tutte le porte e le finestre. Se avete un seminterrato rifugiatevi là. Se eravate fuori al momento dell’esplosione, lavatevi e mettete via tutti i vestiti”. Terzo: tenersi informati: “Restate sintonizzati e seguite i media per qualsiasi informazione”. Infine: “Non uscite fino a quando gli operatori non diranno che è sicuro”. Pochi, semplici passaggi che spiegano con tono didattico e scientifico come comportarsi nel caso in cui dovesse concretizzarsi la più grande paura del nostro secolo. Infine, qualche ulteriore avvertimento: “Restare in auto non è assolutamente un’opzione.” Bisogna raggiungere l’interno di un edificio e stare quanto più possibile al centro, lontani da porte e finestre.