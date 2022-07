Charlene di Monaco, non era mai successo prima: la principessa al lavoro – FOTO

Il 12 luglio i sudditi del principato di Monaco hanno potuto vedere Charlene come non era mai successo prima: si è infatti prestata a fare un nobile lavoro. Ecco le foto ufficiali dell’evento che la mostrano finalmente felice.

Charlene di Monaco, nelle ultime apparizioni, è apparsa molto diversa rispetto alle immagini che circa un anno fa arrivavano dal Sud Africa. L’aumento di peso è notevole, e le ossa non sono più il primo elemento che si nota nelle sue braccia. Il nuovo taglio di capelli pixie color platino sancisce anche l’inizio di qualcosa di nuovo per la principessa.

Charlene ha provato a far tacere il gossip con alcune dichiarazioni rilasciate a Monaco Matin alla fine di maggio. Ha smentito con forza l’ipotesi che in famiglia si sia parlato di divorzio. Al contrario, ha esaltato il ruolo protettivo di Alberto, che è riuscito a starle vicino per diversi mesi in cui lei ha avuto importanti problemi di salute.

Charlene di Monaco, ecco il lavoro fatto il 12 luglio

La principessa di Monaco ha voluto anche smentire di essersi comprata una casa in Svizzera dove stare lontano da Alberto. Ha aggiunto: “Trovo deplorevole che certi giornali vendano falsità riguardo la mia relazione e la mia vita“. Charlene ha spiegato di aver consultato gli articoli di gossip insieme al marito, rimanendo incredula.

Le parole di Charlene fanno dunque eco a quelle di Alberto, che aveva smentito con forza l’ipotesi di problemi coniugali, spiegando che invece la moglie aveva dei problemi di salute. L’assenza della principessa al Ballo della Rosa, l’evento più importante di Monaco, ha fatto notizia ed ha alimentato di nuovo il gossip.

La principessa è raggiante: c’è mai stata la crisi con Alberto?

Il 12 luglio Charlene di Monaco si è mostrata in una veste completamente nuova, intenta a svolgere un nuovo lavoro. Come riporta Vanity Fair, Palazzo Grimaldi è stato aperto al pubblico, e la principessa si è prestata volentieri a fare da guida turistica. Si è inoltre resa molto disponibile a farsi fotografare con i visitatori ed i bambini.

Le foto dell’evento mostrano una Charlene molto lontana dall’immaginario della “principessa triste” a cui i sudditi si erano abituati sin dal giorno del matrimonio. In particolare, la moglie di Alberto è stata vista accompagnare un gruppo di turisti in visita ai Grands Appartments du Palais.

Ecco le foto dell’evento del 12 luglio di Monaco: