“Basta”, clamorosa decisione di Nancy Brilli: l’ha fatto pubblicamente

La decisione della nota attrice Nancy Brilli, che si è sfogata sul suo profilo social senza alcun timore o alcuna paura reverenziale

Una delle attrici italiane, attivissima sia sul piccolo che sul grande schermo, maggiormente apprezzate è sicuramente Nancy Brilli. Interprete romana, che ha vestito i panni di diversi personaggi, dimostrando sempre grande duttilità.

Considerata anche un’icona di bellezza naturale e di semplicità, Nancy Brilli vuole continuare a portare in alto questa bandiera. Si considera paladino della bellezza senza filtri, trucchi esagerati o botulini vari.

Lo ha fatto pubblicando sul suo profilo Instagram un video in cui ha deciso di mostrarsi in tutto il suo splendore, senza vergognarsi dell’età che porta e dei segni del tempo comuni a tutti, uomini e donne. Una prova di coraggio per un’attrice di grande spessore.

Lo sfogo di Nancy Brilli sui social: si mostra in tutta la sua bellezza naturale

Con l’arrivo dell’estate, e dunque con la prova costume sempre più ansia totale di moltissime donne e uomini, Nancy Brilli ha voluto intervenire per sfatare questo mito assoluto.

Lo ha fatto in un modo molto ironico e anche provocante. L’attrice classe ’64 ha deciso di pubblicare un video, girato nella propria stanza, in cui si mostra in costume a due pezzi, senza filtri, make up o altri artifizi, per far intendere come bisogna accettare il proprio corpo e non nasconderlo in maniera innaturale.

Questo il messaggio provocatorio di Nancy Brilli: “Il costume da bagno me lo metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina, e… Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”

Testimonianza social molto aperta e schietta quella di Nancy Brilli, che a 58 anni di età resta sempre una donna affascinante, in forma e senza nulla da invidiare a colleghe anche più giovani. Un messaggio che molte donne, sue coetanee o meno, dovrebbero cogliere senza farsi troppi problemi.