Alessia Marcuzzi, annuncio bomba sul figlio Tommaso: da non credere!

In queste ore Alessia Marcuzzi ha fatto un annuncio bomba riguardante anche il figlio Tommaso: la conduttrice non vede l’ora di farlo.

Torna a parlare Alessia Marcuzzi, che dopo quasi un anno di stop è pronta a condurre una nuova trasmissione sul piccolo schermo. La presentatrice sbarcherà su Rai Due insieme al figlio Tommaso: andiamo quindi a vedere cosa succederà a breve.

Alessia Marcuzzi finalmente sta per tornare in televisione dopo un anno dall’addio a Mediaset. La 49enne ha quindi deciso di ripartire da Rai Due, dove il prossimo 22 novembre debutterà col suo nuovo programma Boomerissima. Per la Marcuzzi questa è una trasmissione cucita addosso a lei, come ha spiegato nel corso della sua ultima intervista a Di Più Tv. Un format che si preannuncia essere tutto italiano, con la presentatrice stessa che l’ha proposto a Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento Rai.

L’idea è subito piaciuta tanto da essere inserita immediatamente all’interno del palinsesto 2022-2023. La conduttrice ha spiegato che lo show mette a confronto mondi e generazioni diversi, dagli anni Settanta a oggi. Nel linguaggio giovanile, i boomer sono le persone dai quarant’anni in su. Questa idea è venuta alla Marcuzzi proprio chiacchierando con il figlio Tommaso, avuto da Simone Inzaghi. Alessia è inoltre mamma di Mia, dieci anni, nata dal legame con Francesco Facchinetti. Mentre dal marito Paolo Calabresi Marconi non ha ancora avuto figli.

Alessia Marcuzzi torna in televisione con ‘Boomerissima’: di cosa tratta il nuovo programma di Rai Due

Quindi Alessia Marcuzzi è pronta al ritorno in televisione. Infatti la presentatrice Boomerissima è un varietà che racconta musica, film, sport, oggetti, mode, fatti di cronaca. Nel corso delle puntate ci saranno ospiti, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni. Inoltre più che sfide si tratterà di veri punti di incontro tra generazioni differenti. La trasmissione sarà divisa in tre parti.

Infatti una parte sarà in esterno in cui la Marcuzzi andrà a prendere alcune persone per strada, ci sarà una realizzata a casa della Pinella che verrà ricostruita tramite una scenografia speciale. Proprio qui Alessia ha intenzione di ospitare il figlio Tommaso. Il ragazzo non è mai apparso sul piccolo schermo e starebbe provando a convincere anche altri elementi della sua famiglia. L’imprenditrice e influencer ci ha inoltre tenuto a ribadire che è rimasta in ottimi rapporti con Mediaset, azienda per la quale ha lavorato per oltre un ventennio, adesso però è concentrata a fare bene anche in Rai.