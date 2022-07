“Problemi di salute”, decisione shock a Uomini e Donne: addio a un amato volto?

Arriva l’indiscrezione dalla redazione di Uomini e Donne sull’addio di uno dei protagonisti del trono over durante l’ultima edizione

A settembre, già probabilmente da lunedì 12, ripartirà la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show condotto e ideato da Maria De Filippi terrà nuovamente incollati moltissimi telespettatori nei pomeriggi di Canale 5.

Novità in vista per quanto riguarda la stagione 2022-2023 di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il trono classico, quello dedicato ai tronisti ed ai corteggiatori, pare si darà spazio soltanto a personaggi nuovi ed, inizialmente, a nessun ritorno di fiamma.

Tanta curiosità anche per il trono ‘over’, ovvero le dame ed i cavalieri sopra i 35-40 anni che sono alla ricerca del partner ideale. In questi giorni stanno fuoriuscendo diverse indiscrezioni su novità, conferme e addii di questo trono.

Problemi di salute per l’anziano cavaliere: Maria De Filippi non vuole rischiare

Ieri il portale Fidelityhouse.eu ha svelato un retroscena che non farà piacere a molti amanti del programma. Nella nuova edizione di U&D potrebbe non esserci spazio per Luciano Giannelli, uno dei cavalieri più simpatici e divertenti del programma.

Il signor Luciano, uomo 75enne proveniente da Brescia, soffre infatti di alcuni problemi di salute. Nulla di grave, ma sicuramente lo sforzo di andare in TV e restare per settimane lontano da casa potrebbe essere un rischio. Per questo motivo sia Maria De Filippi che la produzione di Uomini e Donne sono propensi a non confermarlo in studio.

Un vero peccato perdere un uomo di spirito come Luciano Giannelli. L’anziano si era fatto conoscere al grande pubblico partecipando a C’è posta per te, chiedendo a Maria De Filippi di ritrovare la signora Agnese, suo vecchio amore perduto.

Il rifiuto di quest’ultima e la reazione comunque ilare di Luciano hanno spinto la De Filippi ad invitare l’uomo come nuovo cavaliere di Uomini e Donne nella scorsa edizione del programma. Nonostante l’età, Luciano si è dimostrato un personaggio vispo, attivo, lucido e grande amante del ballo.

Ora però non si può rischiare troppo con la salute e probabilmente il simpatico Luciano Giannelli lascerà il posto ad altri partecipanti. Intanto si continua a vociferare di un forfait anche per Riccardo Guarnieri, intravisto in compagnia di una nuova fiamma. Come la prenderà Ida Platano?