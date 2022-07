“Oggi partono querele”, Tommaso Zorzi su tutte le furie: lo sfogo sui social è virale

Tommaso Zorzi, giovane conduttore e personaggio televisivo, si è scagliato contro chi produce le fake news nei suoi confronti sul web

Vera e propria rivelazione dell’ultima stagione televisiva e anche volto molto amato sui social network. Una carriera in ascesa per Tommaso Zorzi, il giovane influencer che è ormai un volto pubblico acclamato.

Il ragazzo milanese sta per cominciare la nuova avventura in TV alla conduzione di Tailor Made, sul canale Discovery Plus che lo vede come presenza fissa. Infatti di recente ha anche condotto Drag Race Italia, ironico programma dedicato alla moda delle drag queen.

Zorzi però non nasconde la sua frustrazione per alcune questioni legate al suo privato. Il conduttore infatti si è scagliato contro coloro che mettono in circolazione alcune fake news nei suoi confronti e sulla sua storia d’amore attuale.

Tommaso Zorzi stufo delle fake news: punta il dito contro il giornalista

Stufo di alcune notizie circolate negli ultimi giorni sul proprio conto, Tommaso Zorzi si è sfogato sui social. Le sue ultime stories di Instagram sono letteralmente virali, con protagonista lo stesso influencer che si riprende mentre promette azioni legali.

Queste le motivazioni espresse da Zorzi: “Non c’è scritto da nessuna parte che qualcuno debba speculare su un personaggio pubblico e sul suo privato. Ok il gossip, ma inventare una storia di sana pianta per il gusto di farlo è di una viltà inaudita. Non considerano mai che dietro un personaggio ci sono dei cari, una famiglia, gente che ne può soffrire. Siete della gente misera”.

Tommaso Zorzi è nero di rabbia e promette querele. Il motivo è da ritrovarsi in alcune fake news lanciate da un determinato cronista, il quale avrebbe messo in giro storie non vere su di lui e sul suo compagno Tommaso Stanzani.

Il rapporto con il ballerino di Amici va alla grande. Zorzi infatti se l’è presa direttamente col giornalista in questione: “Questo presunto giornalista di gossip ha fatto una diretta notturna parlando di me e del mio fidanzato, dicendo che lui saprebbe cose, avrebbe visto cose… L’ho chiamato chiedendogli in che senso, ma mi ha risposto che era solo ironico”.

Tommaso Zorzi in guerra dunque con certa stampa scandalistica. Ma il suo umore non verrà rovinato così facilmente, visto che ha dato a tutti appuntamento per la terza puntata di Tailor Made.