“Settimana infernale, è stata durissima”: il dramma dell’attrice di Un Posto al Sole

Una delle star di Un Posto al Sole ha fatto sapere di aver passato un breve periodo davvero teso ed infernale a livello di salute fisica

Un Posto al Sole è sicuramente la soap opera tutta italiana più longeva e seguita della nostra televisione. Il prodotto di Rai Tre ambientato a Posillipo, splendido quartiere di Napoli, tiene incollati alla TV migliaia di telespettatori.

Una delle principali protagoniste della soap in questi giorni però sta passando un periodo pesantissimo. Motivo per cui potrebbe restare lontana dalle scene per qualche settimana. Problemi di salute non da sottovalutare per la donna in questione.

Stiamo parlando di Giorgia Gianetiempo, che i fan di Un Posto al Sole conoscono meglio nei panni della giovane dottoressa Rossella Graziani. Amatissimo personaggio della serie televisiva, la quale però non se la sta passando bene in privato.

Giorgia Gianetiempo alle prese con il virus: ha contagiato anche un altro interprete

Tramite le sue stories su Instagram, Giorgia Gianetiempo ha fatto sapere ai suoi follower di essere positiva al Covid-19. L’ormai temibile virus, che in queste settimane, sta tornando a serpeggiare in Italia, ha colpito anche la giovane attrice di Upas.

L’infezione da Covid però non è passata in maniera asintomatica nell’organismo di Giorgia. Infatti la Rossella di Un Posto al Sole ha ammesso sui social di essere letteralmente debilitata dal virus: “Lunedì scorso sono risultata positiva al Covid, ieri è stata la prima giornata in cui mi sono sentita davvero molto meglio, dopo una settimana infernale, piena di sintomi”.

Il problema è che la bella e brava Giorgia Gianetiempo non è l’unica star di Un Posto al Sole ad essere stata contagiata. Positivo al Covid anche il collega Luca Turco, ovvero l’attore che indossa i panni dell’avvocato Niko Poggi.

I due giovani attori stanno insieme nella vita reale, ormai da molti anni. Come raccontato da Giorgia, sarebbe stato il compagno ad averle attaccato il Covid: “Anche Luca è positivo, ma lui l’ha preso già prima di me, sabato scorso. E’ stata una settimana non facile per entrambi, ora abbiamo il tampone e speriamo sia negativo”. In bocca al lupo dunque ai due talentuosi protagonisti della soap.