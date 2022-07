Questa banconota da 5 euro ne vale quasi 7 mila: controllate se ce l’avete voi! Potreste ritrovarvi un piccolo tesoro in casa

Le caratteristiche particolari di questo piccolo taglio può fargli assumere un valore spropositato. A fare la differenza è anche lo stato di conservazione della carta.

Così come per le monete anche per le banconote valgono i discorsi fatti sui collezionisti, esperti di numismatica. La storia, le caratteristiche uniche e la loro conservazione può portare alcuni appassionati ad offrire migliaia di euro pur di accaparrarsene una. Non sono di certo una novità le aste online che vedono come oggetto del contendere anche piccoli tagli da 5 o 10 euro. Nella fattispecie oggi vogliamo far riferimento proprio alla più piccola delle banconote facenti parte della valuta comunitaria, introdotta nel 2002.

Esistono banconote da 5 euro che presentano alcuni difetti unici o riportano delle sequenze numeriche particolari che possono far schizzare la loro valutazione ben al di sopra dei 6mila euro. Per tutti coloro che avessero per le mani dei soldi di questo taglio, meglio dare un’occhiata per vedere se possono ritrovarsi un piccolo involontario tesoro.

Come dicevamo, sulle aste che ogni tanto si trovano su eBay, la vendita di banconote di piccolo taglio può variare dai 1.000 ai 7.000 euro di valutazione.

Banconota da 5 euro che ne vale quasi 7 mila: i dettagli che fanno la differenza

A renderle così preziose sono la mancanza di numeri o la presenza di una sequenza speciale sul retro: per i collezionisti sono aspetti che fanno la differenza.

I numeri di serie speciali sono noti per essere numeri che iniziano con molti zeri o contengono cifre che si ripetono ad intervalli regolari. Molto gettonati sono i palindromi, ovvero che sono leggibili allo stesso modo sia in un verso che nell’altro (come nelle date del calendario).

Per gli esperti, ad esempio, una combinazione molto rara, e quindi preziosa, è quella che riporta le note con il codice della stampante H (stampante De La Rue nel Regno Unito).

Ovviamente queste caratteristiche non si riferiscono solo alle banconote da 5 euro, ma anche a quelle di taglio superiore. Facendo riferimento ai banditori di Warwick e Warwick, le sequenze più preziose sono le seguenti: