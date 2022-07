PayPal, clienti sotto attacco: la truffa che sta spaventando tutti

Occhio alle truffe per quanto riguarda i conti su PayPal, visto che sta circolando un messaggio piuttosto realistico che nasconde un virus

Uno dei sistemi di pagamento più utilizzati, per le sue modalità rapide e semplici, in giro per il mondo è sicuramente PayPal. L’azienda ha sfruttato questa sorta di modello informatico per sostituire il classico pagamento con carte o bancomat.

PayPal è dunque un servizio, fondato tra gli altri dal multimiliardario Elon Musk, che permette di fare servizi on-line e pagare senza il bisogno di una carta fisica. Può essere associato al proprio conto corrente bancario o gestito autonomamente.

Ma tale servizio è oggi in pericolo. Negli ultimi giorni starebbe circolando sul web una sorta di truffa a tutti gli effetti. Un messaggio tendenzioso pronto ad attirare i clienti di PayPal e costringerli a rivelare tutti i dati personali.

Il messaggio firmato PayPal che rischia di svuotare il vostro conto bancario

Si tratta di un classico tentativo di phishing, ovvero i messaggi via e-mail pronti ad estorcere dati personali e password private attraverso finte comunicazioni che però hanno tutti i crismi della realtà.

I clienti PayPal dovranno infatti diffidare da questo messaggio che sta circolando da qualche tempo sul web e nelle caselle e-mail:

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal