Manuel Bortuzzo chiamato ad una nuova sfida: per lui pronto un posto nell’amato show

Grazie alla visibilità del Grande Fratello VIP, Manuel Bortuzzo è riuscito a farsi conoscere anche dal pubblico e dal mondo della TV

Il nuotatore vittima di uno scambio di persona è stato per tanti mesi in TV, spiato 24 ore su 24 dai telespettatori collegati con la casa del Grande Fratello VIP. È grazie alla sua caparbietà che ha conquistato il cuore di tanti.

Gran bei tempi per Manuel Bortuzzo che dopo il Grande Fratello VIP sta raccogliendo soddisfazioni in giro per il piccolo schermo. Dopo la fiction a lui dedicata che ha riscosso gran successo, è tempo di rimettersi in gioco. Indubbiamente l’esperienza al reality show è stata molto pesante per il nuotatore vittima di scambio di persona che vive una disabilità non indifferente e che all’interno della casa è stata ben curata da parte dei suoi coinquilini, pertanto pensare a qualcosa di ancora più complesso sarebbe pressoché impossibile.

Manuel è entrato all’interno della casa più spiata d’Italia con il solo obiettivo di sensibilizzare sulla possibilità di rinascere anche dalla peggiore delle sciagure, come nel suo caso. Da un lato un animo sensibile, ma molto determinato, dall’altro quel rapporto molto ambiguo con Lulù Selassié che ha fatto molto discutere soprattutto fuori dalla casa. Adesso è l’ora di mettersi tutto alle spalle e provare nuove sfide.

Manuel Bortuzzo a Ballando Con Le Stelle? L’indiscrezione da sogno

Da NuovoTv è emersa la possibilità di vedere Manuel Bortuzzo affrontare una nuova sfida, quello di essere un ballerino di Ballando Con Le Stelle. In particolare, lo stesso nuotatore ha affermato a gran voce: “Voglio infrangere il maggior numero di tabù sulla disabilità, senza suscitare pietà o compassione”. Milly Carlucci sarebbe la persona ideale per dare spazio a Manuel, nonostante la difficoltà che ha, perché la stessa conduttrice non si è mai posta dei limiti.

Bortuzzo è soltanto uno dei tanti nomi emersi negli ultimi giorni per la prossima edizione dello show di Milly Carlucci, insieme a lui anche Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Paola Barale, Emanuel Caserio, Violante Placido e Bianca Guaccero, oltre alla già confermata presenza di Iva Zanicchi.