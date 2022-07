Lutto in TV, morta l’icona del varietà: Pippo Baudo addolorato

Grande dolore per la Rai e per Pippo Baudo, visto che è scomparso proprio oggi un personaggio molto amato che ha fatto la storia

Un periodo di grandi perdite e di enorme dolore per la televisione italiana. Solo ieri è scomparso lo storico autore Angelo Guglielmi, vero e proprio ideatore di Rai Tre e di migliaia di programmi di successo e cultura.

Oggi invece è arrivata un’altra spiacevole notizia. La TV italiana, soprattutto quella di qualche anno fa, piange la scomparsa di un personaggio molto noto nei varietà più celebri del nostro palinsesto.

È morto Tony Binarelli, celebre mago e prestigiatore della TV, in voga soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. Un personaggio che i meno giovani ricorderanno sicuramente, per le numerose presenze in diretta.

Addio a Tony Binarelli: ha lavorato con Pippo Baudo, Mike Bongiorno e Corrado

La notizia è giunta da poco. Binarelli si è spento questa mattina all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Aveva quasi 82 anni, essendo nato nella capitale il 16 settembre del 1940.

Tony, all’anagrafe Antonio Binarelli, aveva lavorato al fianco dei più grandi presentatori della tv italiana. Giganti del calibro di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Quest’ultimo è letteralmente rimasto senza parole per la scomparsa dell’ex compagno di avventure.

Tantissime le partecipazioni televisive di Tony Binarelli nei panni di mago e prestigiatore, sia in Rai che nelle reti Mediaset. Inoltre teneva spettacoli in giro per l’Italia, con veri e propri tour di magia dal vivo che una trentina di anni fa avevano appassionato migliaia di persone.

La storia della sua passione per la magia è intrigante: fu folgorato quando da ragazzino, durante un periodo di malattia, iniziò ad imparare i primi giochi di prestigio. La passione per questa arte restò impressa in Tony Binarelli, che dopo 14 anni da impiegato semplice decise di dare una svolta alla sua carriera e cominciò a fare spettacoli di magia.

Tony Binarelli era malato da tempo, ma non ha mai perso il suo spirito goliardico. In passato ha partecipato da controfigura nel mondo del cinema: erano sue le mani di Terence Hill nel cult Lo chiamavano Trinità, durante la celebre scena del gioco di carte.