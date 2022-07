Giulia Salemi risponde al tradimento di Pierpaolo Pretelli: nessuno se l’aspettava – VIDEO

Giulia Salemi ha voluto rispondere al tradimento di Pierpaolo Pretelli. Ecco il video che risponde anche ad un fan forse un po’ troppo inopportuno.

Giulia Salemi, da quando ha concluso la sua esperienza al GF Vip 5, sta vivendo un periodo d’oro. In questi primi giorni di luglio è stata protagonista di un evento per una nota marca di cosmetici, dove ha potuto incontrare una cantante che a lei piace moltissimo, Selena Gomez. L’influencer ha condiviso entusiasta le foto sui propri canali social.

Giulia tornerà in Tv per una nuova stagione di Salotto Salemi, il format che l’ha lanciata anche nelle vesti di conduttrice. Secondo quanto rivela giuseppeporro.it, l’influencer sarà anche conduttrice del prossimo Giffoni Film Festival. Sarà dunque protagonista della cerimonia del prossimo 21 luglio insieme a Niccolò Devitiis.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, c’è stato un tradimento?

La Salemi, durante i periodi di pausa o i viaggi, ama raccogliere le domande dei suoi fan per poi rispondere attraverso le Storie di Instagram. Questa volta ha anche voluto dare seguito alle richieste più insolite, come quella di un fan che gli ha chiesto: “Sei così certa che il tuo uomo sia innamorato di te? Sei sicura non ti tradisca?“.

L’ammiratore ha poi accennato ad alcuni cambiamenti negli ultimi tempi di Pierpaolo Pretelli. Non è chiaro a cosa di riferisca l’ammiratore: rispetto ai mesi precedenti, però, il fidanzato di Giulia Salemi sta girando per le discoteche proponendosi come deejay nelle serate estive. Forse per questo pensa che i due si possano allontanare?

La risposta dell’influencer è virale: ecco il video

La risposta di Giulia Salemi all’ipotesi di tradimento è stata esilarante. Con l’accappatoio e l’asciugamano in testa è andata a chiedere a Pierpaolo Pretelli se lui l’amasse ancora. La risposta del fidanzato è stata immediata: “Certo!“. L’influencer, a quel punto, ha fatto eco alle parole di Pretelli, guardando nella telecamera: “Certo!“.

Ha quindi mostrato il dito medio al fan che aveva anche solo ipotizzato la fine dei Prelemi. In realtà, tutte le indiscrezioni riportano che Pierpaolo Pretelli avrebbe già chiesto privatamente a Giulia Salemi di sposarlo, anche se la notizia non è ancora stata ufficializzata. La coppia ha anche espresso il desiderio di avere un figlio.

Ecco il divertente video in cui Giulia Salemi risponde all’ipotesi del tradimento di Pierpaolo Pretelli:



Questa, invece, è la notizia di giuseppeporro.it riguardo il nuovo impegno professionale di Giulia Salemi: