GF Vip, l’ex concorrente ha rischiato la carrozzina: racconto shock

L’ex concorrente del GF Vip ha rischiato di finire su una carrozzina a causa di un brutto incidente. Ecco cosa è successo e perchè ha deciso di fare un appello molto particolare riguardo la situazione che ha dovuto passare.

Nel 2018 l’ex GF Vip fu vittima di un incidente a bordo dello scooter su cui viaggiava. Finì contro un’auto, e riportò conseguenze serie: la convalescenza fu molto lunga. Si sottopose inizialmente ad un intervento di quattro ore, a cui seguì un altro intervento della stessa durata: come lei stessa ammise: con l’impatto in motorino si era distrutta il ginocchio.

Secondo il racconto di Natalie Caldonazzo, l’incidente sarebbe stato causato da un automobilista che aveva fatto un’inversione a U, impattando contro di lei. Dopo lo scontro, il conducente dell’altro veicolo non avrebbe neanche verificato le sue condizioni di salute, nonostante il suo ginocchio fosse uscito completamente fuori sede.

GF Vip, ha rischiato di finire in carrozzina: il racconto

L’ex GF Vip Natalie Caldonazzo ha voluto aggiungere alcuni dettagli shock a TV Sorrisi e Canzoni riguardo il brutto incidente del 2018 che ancora le causa gravi problemi di salute. Ad esempio, non può più fare la modella di intimo o costumi da bagno, non può più correre o stare a lungo in piedi. Questo la limita molto come attrice.

Anche durante il GF Vip 6 ha ricordato di essersi lamentata in qualche occasione con Alfonso Signorini che le chiedeva di fare le cose velocemente, soprattutto durante le prove. Lei rispondeva sempre che stava zoppicando, perchè purtroppo dopo l’incidente non è più riuscita a camminare bene e le è stata riconosciuta anche l’invalidità.

L’appello contro la malasanità a Mattarella: la lettera della showgirl

Natalie Caldonazzo ha voluto spiegare di essere anche stata vittima della malasanità. Ha quindi voluto fare un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perchè si prendesse a cuore le vicende di chi ha i suoi stessi problemi. Dopo essere stata danneggiata in un intervento, le assicurazioni ed i rimborsi sono stati molto lenti.

Questo significa che l’ex concorrente del GF Vip 6, che ha rischiato di finire su una carrozzina, ha dovuto anticipare tutti i costi delle cure. Solo in un secondo momento, se riuscirà a spuntarla con l’assicurazione, avrà il rimborso delle spese. Natalie Caldonazzo ha chiesto al Presidente Mattarella di velocizzare i tempi dei rimborsi.