GF Vip 7, risolto il quarto indovinello: il nuovo concorrente non è l’ex di Belen – FOTO

Alfonso Signorini ha pubblicato il suo indovinello relativo al quarto concorrente del GF Vip 7. Ecco la soluzione del mistero: a varcare la porta della casa del reality show, per ora, non sarà un altro ex fidanzato di Belen.

In questi primi giorni di luglio, Alfonso Signorini ha iniziato a dare qualche informazione riguardo i prossimi concorrenti del GF Vip 7: per ciascuno di loro, ha rivelato un indizio. La prima inquilina del reality show, per cui aveva mostrato una borsetta, si è capito subito fosse la cantante Chadia Rodriguez.

Per quanto riguarda lo smalto rosso, alcuni sostengono che sia di proprietà di Pamela Prati, altri pensano che sia della performer Elenoire Ferruzzi. L’indizio sul terzo concorrente del GF Vip 7 è stato un particolare baciamano. Si è capito subito che appartesse a George Ciupilan, che ha partecipato ai reality Il Collegio e La Caserma.

GF Vip 7, indovinello risolto: non è l’ex di Belen

Il 12 luglio Alfonso Signorini ha pubblicato l’indizio sul quarto concorrente del GF Vip 7. Si tratta di un anello con una vistosa pietra. Il conduttore ha scritto: “Per il quarto concorrente del GF Vip 7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas…“. In molti hanno pensato che si trattasse di Andrea Iannone, l’ex fidanzato di Belen.

Iannone, infatti, è un motociclista e il riferimento su “una vita a tutto gas” si è forse pensato che si riferisse al mestiere. In questo modo, Belen si sarebbe vista nel GF Vip 7 ben due ex fidanzati, mentre nel GF Vip 6 ha partecipato un altro suo presunto ex fidanzato, l’esperto di moda Gianmaria Antinolfi.

La rivalità fra sorelle enterà nella casa del reality show?

Il portale Whoopsee ha potuto invece confermare che l’anello con l’ametista non appartiene ad Andrea Iannone, ma bensì alla sorella di una nota popstar ed ereditiera. Ginevra Lamborghini, infatti, si è spesso mostrata con un anello con una vistosa ametista, che è uguale a quello mostrato da Alfonso Signorini nel suo indovinello.

Ginevra Lamborghini è una cantante come la sorella, ma il suo genere musicale è totalmente differente. Sembrerebbe che fra Ginevra ed Elettra Lamborghini non ci sia un buon rapporto. L’unica assente della famiglia al matrimonio fra Elettra ed Afrojack sembrerebbe essere stata proprio Ginevra.

Ecco una foto in cui si vede bene l’anello con l’ametista di Ginevra Lamborghini, che risolve l’indovinello di Alfonso Signorini riguardo il quarto concorrente del GF Vip 7:

Questa è la notizia diffusa da Whoopsee riguardo l’indovinello di Alfonso Signorini sul quarto concorrente del GF Vip 7: