Gemma Galgani nuova concorrente del celebre reality: indiscrezione da sogno!

Una grande nuova avventura per Gemma Galgani che esce dal mondo di Uomini e Donne: l’indiscrezione che fa sognare gli italiani

Per chi è abituato a vedere la dama torinese soltanto all’interno del dating show dovrà stropicciare gli occhi e trovarla in diverse vesti in un altro reality show: questa è l’indiscrezione delle ultime ore.

Gemma Galgani nell’ultima edizione di Uomini e Donne è stata un po’ marginale, per un periodo la dama è totalmente scomparsa dagli schermi a tal punto da lasciar pensare ad un problema di salute ai telespettatori del dating show. Niente di tutto questo, semplicemente dopo tanti anni le dinamiche si sono esaurite e la produzione ha preferito dare spazio a nuovi volti per portare una ventata di freschezza a Canale 5.

Tuttavia, sembrerebbe che Maria De Filippi stia ripensando al ruolo della dama torinese per la prossima stagione del dating show. Da alcuni rumors, infatti, sembrerebbe mancare spazio per Gemma Galgani che la Fascino ha deciso di mettere in un altro ruolo inedito.

Gemma Galgani a La Talpa 2023: i fan sognano

Nella presentazione dei palinsesti Mediaset è stato chiaramente detto che ci sono tutte le intenzioni di riportare La Talpa in TV su Canale 5 a partire dalla prossima stagione, quindi nel 2023. C’è grande attesa per un grande ritorno sul piccolo schermo, dopo che l’anno scorso c’è stato quello de La Pupa e Il Secchione che si è però rivelato un flop. La rete del Biscione non vuole cadere nello stesso errore, pertanto punterà in alto sia alla conduzione che tra i concorrenti.

È proprio per quella voglia di strafare che la Fascino, società di produzione televisiva di Maria De Filippi, ha pensato di ricollocare Gemma Galgani e darle una ventata di novità trasferendola in un nuovo programma TV. Al momento si tratta di sole indiscrezioni, ma visto e considerato il rapporto vacillante con Uomini e Donne, non sembra utopia poter vedere la dama torinese altrove. Indubbiamente sarebbe un’opportunità per la dama di cambiare aria e per il dating show di portare nuovi contenuti in TV.