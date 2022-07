Ex concorrente del GF Vip scrive a Mattarella: il contenuto della lettera

A sorpresa un volto noto del Grande Fratello Vip ha deciso di interagire direttamente con il presidente Mattarella

Una vera e propria luce in un paese da tempo in difficoltà. Sergio Mattarella, presidente della Repubblica riconfermato dopo il primo mandato, è un personaggio apprezzato e stimato da tutto il popolo italiano.

A Mattarella si rivolge molto speso la cittadinanza, nella speranza che il capo dello Stato possa offrire loro speranza, soluzioni ed un futuro più ottimista. Anche se, si sa, l’Italia è una Repubblica parlamentare dunque ogni decisione legislativa o giuridica spetta al Governo.

Ha provato comunque a scrivere a Mattarella una nota showgirl televisiva, ex volto del Grande Fratello Vip 6. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo, attrice e cantante romana che a sorpresa ha inviato una lettera al presidente.

I motivi della lettera di Nathaly Caldonazzo a Mattarella: richieste più tutele alle vittime di incidenti

In realtà Nathaly Caldonazzo è solo una dei firmatari di una lettera, scritta in condivisione da almeno 20 cittadini e destinata a Sergio Mattarella. Il motivo di questa missiva è di cercare rispetto e tutela per coloro che sono stati vittime di incidenti stradali.

In particolare in questa lettera si richiede, tramite l’appoggio del presidente Mattarella, che venga garantito il diritto alla tutela e al risarcimento da parte di alcune compagnie assicurative per chi ha subito danni fisici e morali dopo incidenti di ogni genere.

La Caldonazzo ha spiegato a TV Sorrisi e Canzoni perché ha partecipato a questa iniziativa, visto un precedente ai suoi danni: “Confidiamo in Mattarella. Purtroppo i tempi delle assicurazioni sono biblici. Noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni, la fisioterapia e la riabilitazione”.

Nathaly è stata vittima nel 2018 di un brutto incidente, di cui era incolpevole totalmente, al centro di Roma. Un’automobile alle prese con una rischiosa inversione a U l’ha presa in pieno mentre l’attrice era in motorino. La Caldonazzo è stata costretta ad un lungo intervento al ginocchio, che ancora oggi le procura dolore.

Ora la mossa della Caldonazzo e di altre vittime come lei: cercare l’appoggio ed il sostegno del capo dello Stato e sperare che la burocrazia assicurativa sia più rapida e meno ostacolante nei confronti degli incidentati.