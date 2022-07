Che batosta per un ex naufrago dell’Isola dei Famosi: la sua storia d’amore è finita. E’ tornato single dopo diverso tempo per la gioia delle fan

Il modello Akash Kumar ha deciso di chiudere la relazione con Bianca Bassi e lanciarsi verso altre storie. Secondo quanto postato su Instagram la separazione non è stata poi così amichevole.

La sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 è durata meno di un mese. Il modello italiano, con origini indiane e brasiliane, Akash Kumar, non ha avuto fortuna nel reality in Honduras. Meglio era andata con Ballando con le Stelle, nel 2018, quando si è fatto conoscere dal pubblico televisivo. Come modello di Armani ha conquistato le passerelle di tutto il mondo ed apprezzatissimo per i suoi occhi di ghiaccio davvero inimitabili. A 29 anni e con una bellezza fuori dal comune, tuttavia, non è stato ancora molto fortunato dal punto di vista sentimentale. Si perchè dopo aver confessato alle pagine di Novella 2000 di vivere una bella storia d’amore con Bianca Bassi, non meno di due mesi fa, ora tramite Instagram si apprende che la luna di miele tra i due è finita.

“Sono innamorato. Dopo un periodo che sembrava tutto in salita da un punto di vista sentimentale”, aveva raccontato. “Ho trovato una ragazza di cui sono innamoratissimo. È una ragazza straordinaria, si chiama Bianca Bassi ed è di una famiglia perbene. Una donna di carattere, che fa la hostess”. Evidentemente la loro vita frenetica è rimasta eccitante per poco, portando a un rapido deterioramento del rapporto.

Isola dei Famosi, Akash Kumar alle prese con nuove pene d’amore: la sua storia con Bianca è finita

Dando uno sguardo a quanto scritto sui social la vicenda non si deve essere conclusa in modo proprio del tutto amichevole. Akash Kumar in una didascalia piuttosto sibillina parla addirittura di “vendetta”.

In passato il modello dagli occhi di ghiaccio ha avuto vicino a sé donne bellissime e si è creato la nomea di essere uno sciupafemmine dal cuore fragile. Una delle sue love story più chiacchierate a livello mediatico è stata quella con l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate.

La storia più burrascosa è stata quella con una misteriosa ragazza con cui conviveva a Milano, responsabile a suo dire di uno dei momenti più delicati della sua vita. Per causa sua era caduto in uno stato di depressione e ansia da cui non è stato facile uscire. Di questa difficile momento Kumar ne parlò un paio di anni fa durante una puntata di Storie Italiane, quando l’Italia era alle prese con il primissimo lockdown.

Oggi, nonostante la separazione da Bianca, le cose in amore vanno molto meglio e per lui è solo questione di tempo per trovare l’anima gemella.