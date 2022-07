Caos Ilary Blasi, ad attaccarla è proprio lui: “Famosa con il gossip”

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati ed il gossip è subito impazzato sul web, proprio per questo è finito sulla bocca di tutti

La conduttrice dell’Isola dei Famosi è finita sulla grata dopo la rottura della storia d’amore storica con l’eterno capitano della Roma. Nonostante pare che sia lui ad avere un’altra, è stata lei ad essere giudicata male.

Una rottura che ha fatto male al cuore di molti, ancor più dei diretti interessati che hanno dovuto ufficializzare la fine della loro relazione. Ieri sera, infatti, Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno reso nota la loro decisione: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, così Ilary Blasi ha chiuso un importante capitolo della sua vita. A ciò, Francesco Totti ha aggiunto: “Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Fabrizio Corona al veleno contro Ilary Blasi

Non è passato troppo tempo dopo i comunicati che Fabrizio Corona è entrato a piedi uniti sulla questione attaccando Ilary Blasi: “Le sue dichiarazioni come al solito sono fuori luogo anche in momento personali dolorosi. Egoriferite ed accusatrici, dopo essersi sposata in diretta TV e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate. Dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti chiede di non speculare a giornali, TV e fotografi, quando le lo ha fatto per 20 anni”.

Come sempre Fabrizio Corona non le manda a dire, men che meno alla storia tra Totti ed Ilary Blasi ed una conseguente continua visibilità nel mondo del gossip.